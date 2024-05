Kriza ‘e thellë humanitare’ përkeqësohet pasi Rafah kaloi nën kontrollin Izraelit

Zyra për Media e Qeverisë së Gazës ka ripërsëritur paralajmërimin e saj për pasojat e sulmeve të Izraelit në Rafahun lindor dhe mbylljen e pikës kufitare jetike të Rafahut me Egjiptin, si dhe të kalimit kufitar Karem Abu Salem (Kerem Shalom).

Zyra paralajmëroi për një “katastrofë të thellë humanitare” që po shpaloset në qytetin e mbipopulluar jugor të Gazës, ku më shumë se 1.4 milionë palestinezë të zhvendosur dhe të uritur kanë kërkuar strehim.

Ndalimi i ndihmave dhe furnizimeve humanitare që hyjnë në Gaza, si dhe dhjetëra mijëra të sëmurë dhe të plagosur, të cilët dëshpërimisht kanë nevojë të largohen nga enklava për trajtim, vetëm sa do të përkeqësojnë situatën tashmë të rëndë, tha ai.

Në 48 orët e fundit, forcat izraelite ndaluan hyrjen e më shumë se 400 kamionëve me ndihma, tha zyra. Njerëzit nuk do të kenë ushqim apo ujë brenda ditëve të ardhshme në të gjithë qeveritë jugore të Gazës, paralajmëroi zyrja, duke shtuar se uria së shpejti do të pushtojë në jug. Uria e thellë ka kapluar tashmë veriun e territorit.