Kriza e tregut të automjeteve elektrike në Gjermani – shumë klientë po i kthehen automjeteve me benzinë ​​dhe naftë!

Që nga fillimi i vitit, numri i atyre që blenë një automjet të ri dhe zëvendësuan një makinë elektrike me një automjet me motor me djegie të brendshme u rrit në 34 për qind.

Kjo është shkruar nga Frankfurter Allgemeine Zeitung, duke iu referuar një studimi të siguruesit HUK Coburg.

Që në vitin 2021, numri i shoferëve që ndryshuan makinat elektrike në makina me benzinë dhe naftë ishte 14 për qind. Është ulur edhe numri i blerësve të rinj të veturave elektrike.

Në tremujorin e tretë të 2024, vetëm 3.9 për qind e blerësve të automobilave private zgjodhën një automjetet elektrike.

Më parë, në tremujorët e fundit të 2022 dhe 2023, pesha e kalimit nga motorët me djegie të brendshme në veturat elektrike arriti në 6.9 për qind dhe 6.6 për qind. Arsyeja ndoshta nuk është vetëm heqja e subvencioneve. Infrastruktura e karikimit gjithashtu nuk po përparon mjaftueshëm shpejt.

Me 13.9 milionë automjete të siguruara dhe një pjesë tregu prej rreth 25 për qind midis automjeteve të regjistruara private, siguruesi më i madh gjerman i veturave HUK Coburg mund të mbështetet në të dhënat përfaqësuese për zhvillimin e tregut të automobilave.

Është interesante se në ndryshim nga shifrat gjermane dhe evropiane, shitjet e veturave elektrike në Kinë dhe SHBA po rriten fuqishëm.