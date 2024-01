Kriza e zhvendosjes në Gaza u përkeqësua nga shirat e dimrit

Kriza e zhvendosjes në Gaza është intensifikuar pasi mijëra palestinezë, pasi i kanë mbijetuar bombardimeve izraelite, kanë kërkuar strehim në qytetin jugor të Rafahut, ku strehimet e improvizuara janë alternativa e tyre e vetme.

Tareq Abu Azzoum i Al Jazeera raporton se situata është përkeqësuar nga shiu i dimrit, i cili ka lagur rrënojat e Gazës.

Individët e zhvendosur si Maher Abdel-Rahem Matar përshkruajnë vështirësinë e situatës së tyre, me tenda që shemben mbi ta çdo natë për shkak të kushteve të pafavorshme të motit.

Tents for displaced Palestinians completely flooded by rain in Rafah#GazaGenocide pic.twitter.com/PFzFrbZqYD

— Palestine Highlights (@PalHighlight) January 27, 2024