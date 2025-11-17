KRU Prishtina njofton për intervenime në disa zona të kryeqytetit

ompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” ka bërë të ditur se ekipet e mirëmbajtjes do të kryejnë sot intervenime teknike në disa zona të shërbimit.
Punimet pritet të zhvillohen në këto rrugë: “Pashko Cara”, “Gani Demolli”, “Aleksandër Moisiu”, “Qazim Bajraktari”, “Rexhep Shema”, “Agim Ramadani” dhe “Vëllëzërit Fazliu”.
Sipas kompanisë, nevoja për këto intervenime vjen si pasojë e dëmtimeve të infrastrukturës, të shkaktuara nga faktorë të ndryshëm.
KRU Prishtina thekson se mirëmbajtja e rregullt është domosdoshmëri për sigurimin e një infrastrukture funksionale dhe të qëndrueshme të ujësjellësit.
Kompania u kërkon qytetarëve mirëkuptim gjatë realizimit të punimeve.