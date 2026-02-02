Kryediplomatët e Turqisë dhe Kazakistanit bashkëkryesojnë takimin e Grupit të Përbashkët të Planifikimit Strategjik

Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, bashkëkryesoi takimin e tetë të Grupit të Përbashkët të Planifikimit Strategjik Turqi-Kazakistan në Ankara, raporton Anadolu.
Sipas llogarisë zyrtare të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Turqisë në rrjetet sociale, Fidan e bashkëkryesoi takimin me homologun e tij kazak, Yermek Kosherbayev.
Pas takimit, Fidan dhe Kosherbayev nënshkruan “Planin e Bashkëpunimit për vitet 2026-2027 midis Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Turqisë dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Kazakistanit”, thanë burime diplomatike turke.
Marrëdhëniet Turqi-Kazakistan zhvillohen në mënyrë efektive dhe të rregullt në nivel dypalësh përmes mekanizmave institucionalë, përfshirë Këshillin e Bashkëpunimit Strategjik të Nivelit të Lartë (HLSCC), Grupin e Përbashkët të Planifikimit Strategjik, Komisionin e Përbashkët Ekonomik dhe mekanizmat e konsultimeve politike.
Më i rëndësishmi ndër këta mekanizma ishte takimi i pestë i Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik të Nivelit të Lartë Turqi-Kazakistan, i mbajtur në Ankara më 29 korrik të vitit të kaluar nën bashkëkryesimin e Presidentit turk Recep Tayyip Erdogan dhe Presidentit kazak Kassym-Jomart Tokayev, gjatë të cilit u nënshkruan vendimet e këshillit dhe një deklaratë e përbashkët nga të dy udhëheqësit.
Kazakistani është partneri kryesor tregtar i Turqisë në Azinë Qendrore, me tregtinë dypalëshe që arriti në 8,95 miliardë dollarë midis janarit dhe nëntorit 2025, ndërsa më shumë se 3.000 kompani në pronësi turke aktualisht operojnë në sektorë të ndryshëm në vend.
Pas Rusisë dhe Irakut, Kazakistani është furnizuesi i tretë më i madh i naftës për Turqinë. Bashkëpunimi energjetik midis dy vendeve përqendrohet në naftë, gaz natyror, energji të rinovueshme dhe logjistikë energjetike, ndërsa Turqia mbetet një nga investitorët më të mëdhenj në sektorët joenergjetikë të Kazakistanit, me investime që arrijnë rreth 5,8 miliardë dollarë deri në vitin 2025.