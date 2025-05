Kryediplomatët turk dhe saudit do të bashkë-kryesojnë sesionin e dytë të Këshillit Koordinues

Ministri turk i Punëve të Jashtme, Hakan Fidan dhe homologu i tij saudit, Princi Faisal bin Farhan, do të bashkë-kryesojnë sesionin e dytë të Këshillit Koordinues Turqi-Arabi Saudite që do të mbahet në Riad, raporton Anadolu.

Fidan udhëton për në Riad sot për takimin e dytë të Këshillit Koordinues turko-saudit, duke shënuar vizitën e tij të tretë në Arabinë Saudite gjatë një viti të kaluar. Udhëtimi i tij i fundit ishte më 28 dhe 29 janar.

Ndërkohë, Princi Faisal udhëtoi në Turqi më 11 dhe 12 prill për të marrë pjesë në takimin e Grupit të Kontaktit të Gazës midis Organizatës së Bashkëpunimit Islamik (OIC) dhe Ligës Arabe në Antalya.

Sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme të Turqisë, diskutimet gjatë vizitës së ministrit Fidan pritet të përqendrohen në forcimin e lidhjeve dypalëshe dhe adresimin e çështjeve kryesore rajonale.

Kryediplomati turk do të theksojë se “bashkëpunimi që po zhvillohet me shpejtësi midis dy vendeve në të gjitha fushat është një burim i kënaqësisë”.

Ai gjithashtu do të theksojë se “Turqia synon të rrisë më tej vëllimin e saj tregtar me Arabinë Saudite” dhe se “dialogu strategjik midis dy vendeve kontribuon në paqen dhe stabilitetin rajonal”.

Fidan gjithashtu pritet të theksojë shqetësimet e përbashkëta rajonale, duke theksuar se “është me rëndësi të tregohet solidaritet përballë sfidave me të cilat përballet bota islame, veçanërisht brenda OIC-së” dhe se “arritja e një armëpushimi të përhershëm në Gaza dhe nisja e përpjekjeve për rindërtim është një përparësi”.

Lidhur me Sirinë, Fidan do të theksojë se “heqja e sanksioneve do të përshpejtonte zhvillimin e Sirisë dhe se “solidariteti i treguar nga Turqia dhe Arabia Saudite për çështjen e Sirisë është inkurajues për komunitetin ndërkombëtar”.

Ministri turk do të përsërisë “domosdoshmërinë e ndalimit të sulmeve destabilizuese të Izraelit ndaj Sirisë”.

Këshilli Koordinues Turqi-Arabi Saudite, i themeluar në vitin 2006 nën udhëheqjen e ministrave të jashtëm të të dy vendeve, shërben si një kornizë për të institucionalizuar dhe avancuar marrëdhëniet dypalëshe midis dy vendeve.

Takimi i parë i Këshillit Koordinues u mbajt në Ankara në shkurt të vitit 2017.

Organizimi përfshin pesë nën-komitete që mbulojnë diplomacinë, sigurinë, kulturën, zhvillimin social dhe bashkëpunimin ekonomik.

Vëllimi tregtar midis Turqisë dhe Arabisë Saudite arriti në afër 8 miliardë dollarë në vitin 2024, duke reflektuar thellimin e lidhjeve ekonomike.

Të dy vendet vazhdojnë të bashkëpunojnë ngushtë në çështjet rajonale, përfshirë edhe përmes Grupit të Kontaktit për Gazën.