Kryediplomati gjerman nuk sheh një fund të shpejtë të konfliktit me Iranin

Ministri i Jashtëm i Gjermanisë, Johann Wadephul paralajmëroi kundër pritjeve për një përfundim të shpejtë të konfliktit me Iranin, duke thënë se SHBA-ja dhe Izraeli kanë ndërmend të vazhdojnë fushatën e tyre ushtarake deri në arritjen e objektivave të tyre strategjike, transmeton Anadolu.
Duke folur për transmetuesin publik ARD të martën në mbrëmje pas vizitës së tij në Izrael, Wadephul tha se diskutimet e tij me Sekretarin e Shtetit të SHBA-së Marco Rubio dhe me ministrin e Jashtëm izraelit Gideon Saar tregojnë se sulmet ajrore do të vazhdojnë në të ardhmen e parashikueshme.
“Kam përshtypjen se të dyja palët janë ende të përqendruara në thelb në shkatërrimin e arsenalit që Irani ka grumbulluar. Kjo vlen edhe për programin bërthamor, sigurisht, por edhe për aftësitë e raketave balistike që kërcënojnë jo vetëm Izraelin dhe rajonin, por edhe Evropën”, tha Wadephul.
Ai shprehu pasiguri lidhur me afatin kohor, pavarësisht pohimit të fundit të presidentit të SHBA-së Donald Trump se lufta kundër Iranit do të mbaronte “shumë shpejt”, megjithëse jo brenda javës. “Nuk mund të parashikoj saktësisht se kur të dyja palët do të arrijnë në përfundimin se aftësitë e Iranit janë shkatërruar. Por, mendoj se duhet të përgatitemi që kjo të vazhdojë për njëfarë kohe”, deklaroi ai.