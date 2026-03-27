Kryediplomati gjerman raporton plane për bisedime të drejtpërdrejta SHBA-Iran së shpejti

Ministri i Punëve të Jashtme i Gjermanisë, Johann Wadephul, ka bërë të ditur se janë duke u bërë përgatitje për një takim të drejtpërdrejtë mes përfaqësuesve të SHBA-së dhe Iranit, në kuadër të përpjekjeve diplomatike për t’i dhënë fund luftës në Iran, transmeton Anadolu.
“Kjo thuhet se pritet të zhvillohet në Pakistan në një të ardhme shumë të afërt”, tha Wadephul për transmetuesin publik “Deutschlandfunk”.
Ai tha se, sipas njohurive të tij, më parë ka pasur kontakte të tërthorta dhe e përshkroi lajmin si “shenja e parë e shpresës dhe besimit”.
“Duket se qëndrimet fillestare tashmë janë shkëmbyer me shkrim përmes palëve të treta”, tha Wadephul, megjithatë theksoi se nuk e di saktësisht “kush e ka ndërmjetësuar gjithë këtë”.
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, tha ministri gjerman, “ndoshta do të japë më shumë detaje për këtë” kur ministrat e jashtëm të G7-tës të takohen në Francë.
Megjithatë, ai theksoi se nuk do të ishte e dobishme që çështje të tilla të diskutohen shumë publikisht.
Wadephul gjithashtu rikonfirmoi gatishmërinë e Gjermanisë për të ndihmuar në sigurimin e trafikut detar në Ngushticën e Hormuzit pasi të përfundojë lufta.
“Siç kemi thënë gjithmonë, pasi kjo luftë të përfundojë, Gjermania në parim është e gatshme të shqyrtojë nëse mund të ndihmojmë në sigurimin e trafikut detar në Ngushticën e Hormuzit. Por fillimisht duhet të arrijmë deri aty”, tha ai.
– G7-ta do të diskutojë për përfundimin e konfliktit me Iranin
Në takimin në vazhdim të aleancës së Grupit të Shtatë (G7), që përfshin Gjermaninë, Francën, Mbretërinë e Bashkuar, Italinë, Japoninë, Kanadanë dhe SHBA-në, Wadephul tha se synon të diskutojë se si t’i jepet fund armiqësive.
Ai shtoi se qëllimi është të kuptohet strategjia dhe interesat e SHBA-së, duke theksuar: “Ne sigurisht do të mbrojmë edhe interesat tona atje”.
Kryediplomati gjerman përmendi kufizimin e pasojave ekonomike të luftës si një shembull, duke iu referuar rritjes së çmimeve të karburantit.
Ai shtoi se këto nuk mund të kufizohen përmes rregulloreve ligjore, “por vetëm duke zgjidhur këtë konflikt”.