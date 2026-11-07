Kryediplomati iranian bisedon me 12 homologë për tensionet rajonale

Ministri i Punëve të Jashtme i Iranit, Abbas Araghchi, ka deklaruar se gjatë 48 orëve të fundit ka zhvilluar biseda telefonike me 12 ministra të jashtëm për të diskutuar zhvillimet rajonale, transmeton Anadolu.
Në një postim në rrjetet sociale, Araghchi tha se paraqiti “qëndrimet themelore” të Teheranit dhe diskutoi nevojën për të “respektuar sovranitetin kombëtar, për t’i dhënë fund agresionit dhe kërcënimeve, për të shmangur ndërhyrjet e dëmshme të huaja” dhe për të parandaluar “përhapjen e pasigurisë”.
Kryediplomati iranian gjithashtu theksoi se bëri thirrje për krijimin e “mekanizmave të sigurisë rajonale pa përfshirjen e fuqive nga jashtë rajonit”.
Araghchi tha se diskutimet përfshinë biseda të ndara telefonike me homologët e tij nga Turqia, Pakistani, Katari, Omani, Egjipti, Jordania, administrata qipriote greke e Qipros Jugore, Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvajti, Tunizia dhe Iraku.
Kontakti i fundit vjen në një kohë kur po vazhdojnë përpjekjet diplomatike rajonale për të përmbajtur tensionet mes Washingtonit dhe Teheranit dhe për të shmangur një përballje të re ushtarake.
Washingtoni ka kërkuar lëshime nga Irani lidhur me programin e tij bërthamor si kusht për rifillimin e negociatave, ndërsa Teherani ka kërkuar heqjen e sanksioneve amerikane, lirimin e fondeve të ngrira iraniane dhe lejimin e eksportit të naftës.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulmet ndaj Iranit më 28 shkurt të vitit 2026, përpara se në prill të arrihej një armëpushim.
Përballja ushtarake mes Washingtonit dhe Teheranit rifilloi në muajin korrik, në kushtet e ngecjes së përpjekjeve diplomatike për arritjen e një marrëveshjeje më të gjerë.