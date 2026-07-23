Kryediplomati japonez: Mbështetja globale për Palestinën do të vazhdojë të rritet

Ministri i Jashtëm japonez, Toshimitsu Motegi, shprehu shpresën “e fortë” se mbështetja ndërkombëtare për Palestinën do të vazhdojë të rritet, duke thënë se “qëndrueshmëria e Palestinës është thelbësore për të realizuar një zgjidhje me dy shtete”, transmeton Anadolu.
Motegi i bëri komentet ndërsa bashkë-kryesoi takimin ministror të Konferencës mbi Bashkëpunimin midis Vendeve të Azisë Lindore për Zhvillimin Palestinez (CEAPAD), të mbajtur në Manila, Filipine, të mërkurën, njoftoi transmetuesi shtetëror NHK.
Korniza CEAPAD u lançua nën udhëheqjen e Japonisë në 2013 për të diskutuar mbështetjen për Palestinën.
Në takim morën pjesë përfaqësues nga Autoriteti Palestinez dhe vendet e Azisë Lindore.
Duke theksuar rëndësinë e CEAPAD, Motegi tha se kuadri mund të kontribuojë në përpjekjet palestineze për shtet-ndërtimin e shtetit nëpërmjet zhvillimit afatmesëm dhe afatgjatë të burimeve njerëzore.
Ai përmendi zhvillimin e talenteve në fusha duke përfshirë kujdesin shëndetësor, arsimin, bujqësinë dhe turizmin.
Motegi theksoi gjithashtu rëndësinë e bashkëpunimit trepalësh, në të cilin vendet partnere bashkëpunojnë për të mbështetur Palestinën duke u mbështetur në pikat e tyre të forta përkatëse.