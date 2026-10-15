Kryediplomati sirian mbërrin në Arabinë Saudite me delegacion të nivelit të lartë

Ministri i Punëve të Jashtme i Sirisë, Asaad al-Shaibani, ka mbërritur ten në kryeqytetin saudit Riad, në krye të një delegacioni të nivelit të lartë për një vizitë zyrtare, transmeton Anadolu.
Siç raporton agjencia e lajmeve SANA, vizita zhvillohet në kuadër të përpjekjeve për forcimin e konsultimeve dhe zhvillimin e marrëdhënieve dypalëshe mes dy vendeve.
Detaje lidhur me kohëzgjatjen e vizitës, agjendën e saj të plotë apo personat me të cilët pritet të takohet Shaibani nuk janë bërë ende të ditura.
Të dielën, Shaibani zhvilloi një bisedë me homologun e tij saudit, princin Faisal bin Farhan, për të diskutuar zhvillimet e fundit në rajon.
Ai shprehu solidaritetin e plotë të Sirisë me Arabinë Saudite përballë sulmeve të Huthive ndaj objekteve civile, duke theksuar se siguria e mbretërisë është pjesë përbërëse e sigurisë së Sirisë dhe të rajonit.
Dy ministrat u takuan për herë të fundit në shtator në margjinat e takimeve të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në New York, ku diskutuan për forcimin e bashkëpunimit dypalësh dhe zhvillimet e fundit rajonale e ndërkombëtare.
Shaibani gjithashtu vizitoi Riadin në muajin korrik, ku zhvilloi bisedime me homologun e tij saudit për marrëdhëniet dypalëshe, mënyrat e zgjerimit të bashkëpunimit, zhvillimet rajonale dhe çështjet me interes të përbashkët.