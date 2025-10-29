Kryediplomati sirian shkruan për “njohjen e Kosovës nën kujdesin e Arabisë Saudite dhe mbështetjen e Turqisë”

Ministri i Jashtëm i Sirisë, Asaad Hassan Al-Shaibani, ka shkruar në “X” për njohjen e Kosovës nga Siria.
Nga Riadi i Arabisë Saudite, presidentja Vjosa Osmani njoftoi për njohjen
Kryediplomati sirian tha se njohja u bë nën patronazhin e Arabisë Saudite dhe me mbështetjen e Turqisë.
“Nën patronazhin e Arabisë Saudite dhe me mbështetjen e Turqisë, Republika Arabe Siriane njoftoi njohjen e Republikës së Kosovës si shtet të pavarur, duke riafirmuar respektin për sovranitetin dhe të drejtën e popujve për vetëvendosje”, ka thënë ai.
Për këtë njohje ka reaguar edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe krerë opozitarë.