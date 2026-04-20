Kryediplomati spanjoll: Izraeli po e çon Lindjen e Mesme drejt një lufte të përhershme

Ministri i Jashtëm i Spanjës, Jose Manuel Albares tha sot se Izraeli po zbaton të njëjtën strategji ushtarake në jug të Libanit si në Gaza ndërsa shtoi se nuk mund të mbajë marrëdhënie normale me Bashkimin Evropian për shkak të shkeljeve të vazhdueshme të të drejtave të njeriut, transmeton Anadolu.
Albares i tha transmetuesit publik RTVE se situata në Liban pasqyron një model të “parandalimit të jetës normale për qytetarët libanezë, shkatërrimit të infrastrukturës civile, shkeljes flagrante të ligjit ndërkombëtar, urdhrave për zhvendosjen me forcë të popullsisë në mënyrë që ata të mos mund të kthehen si dhe sulmeve nga të dyja palët ndaj forcës së OKB-së në Liban”.
Sipas tij, e gjithë kjo tregon se Izraeli kërkon kontroll mbi një pjesë të një shteti sovran. “Kjo do të ishte shumë serioze për stabilitetin e Lindjes së Mesme dhe për sigurinë e vetë Izraelit”, paralajmëron Albares duke shtuar se Izraeli “po e çon Lindjen e Mesme drejt një lufte të përhershme”.
Ai përsëriti presionin e Spanjës që BE-ja të pezullojë Marrëveshjen e Asociimit me Izraelin, për të cilën ai do të argumentojë në takimin e ministrave të jashtëm të së martës. “Izraeli duhet të kuptojë se nuk mund të ketë marrëdhënie normale kur të drejtat e njeriut shkelen në mënyrë flagrante”, thekson Albares.
– Asnjë rol në Hormuz
Lidhur me konfliktin më të gjerë rajonal, Albares tha se Spanja nuk do të marrë pjesë në asnjë operacion ushtarak në Ngushticën e Hormuzit, ku tensionet mbeten të larta pavarësisht armëpushimit të përkohshëm midis Iranit, SHBA-së dhe Izraelit.
“Ne nuk do të marrim pjesë në asnjë operacion ushtarak në ngushticë”, tha ai duke shtuar se Spanja favorizon zgjidhjet diplomatike.
Javën e kaluar, kryeministri britanik Keir Starmer tha se Mbretëria e Bashkuar dhe Franca do të udhëheqin një mision shumëkombësh “paqësor dhe mbrojtës” për të mbrojtur ngushticën sapo të mbarojnë luftimet në rajon.
Albares bëri thirrje që rruga ujore të kthehet në “një kalim të lirë, të sigurt dhe të hapur për të gjitha anijet pa diskriminim”, por tha se çdo mekanizëm verifikimi në të ardhmen duhet të udhëhiqet nga Kombet e Bashkuara.
Kryediplomati spanjoll paralajmëroi për rritjen e tensioneve ushtarake midis Iranit dhe SHBA-së dhe i kërkoi Iranit të marrë pjesë në bisedimet e paqes në Pakistan për të shmangur përshkallëzimin e mëtejshëm.