Toyota Yaris Cross i qëndron besnik emrit të tij me një pamje të re energjike

Toyota ka zbuluar një version të ri të Yaris Cross, duke u ofruar klientëve një paketë më të mprehtë në klasën e SUV-ve të segmentit B, e cila është shumë e kontestuar.
Ndryshimet kryesore përfshijnë një pamje të freskët nga jashtë dhe materiale të reja të kabinës, plus përmirësime në sistemet e fuqisë hibride, transmeton Telegrafi.
Në shitje nga vjeshta, Toyota Yaris Cross i ripërtërirë do të rivalizojë Ford Puma dhe Nissan Juke, plus modele të reja ambicioze si Jaecoo 5 dhe BYD Atto 2.
Elementi i parë i ri është nga jashtë, me një hundë të ridizajnuar që është në përputhje me Toyota RAV4 të ri. Kjo mund të shihet në hapjen gjashtëkëndore të grilës që depërton në karrocerinë kryesore dhe heqjen e dritave LED të ulëta të ditës. Këto janë integruar në dritat e reja të përparme.
Pjesa tjetër e dizajnit të jashtëm është kryesisht e pandryshuar, por Toyota do të ofrojë dy opsione të reja ngjyrash, plus fellne 17 ose 18 inç të ridizajnuara në varësi të nivelit të pajisjes.
Brenda, përmirësimet në kabinën janë më delikate, me disa përmirësime materialesh që synojnë të rrisin cilësinë. Kjo përfshin futje të reja prej pëlhure SakuraTouch në modelet e nivelit Excel.
Ndërfaqet dixhitale të Toyota-s janë të pandryshuara, por ato tashmë janë në nivelin e standardeve të klasës. Të gjitha variantet kanë instrumente digjitale, Apple CarPlay dhe Android Auto.
Sa i përket sistemit kryesor të infotainment-it, të gjitha përveç atij bazë Icon kanë një ekran infotainment 10.5 inç, ndërsa makina e nivelit fillestar ka një ekran nëntë inç.
Nën kapakun e motorit, sistemi hibrid i provuar mirë i Toyota-s, 1.5 litra, mbetet në formën e tij prej 129 kuajsh. Ky sistem fuqie u rishikua shumë në vitin 2024, duke zvogëluar zhurmën dhe dridhjet.
Performanca nuk është pika e fortë e motorit, me një kohë prej 0-100 km/orë në 10.7 sekonda, por efikasiteti është mbresëlënës, me afër 60 mpg të mundshme në të gjitha variantet.
Siç është rasti tani, mund të porositet në versionin me tërheqje në rrotat e përparme ose në të gjitha rrotat, dhe është i disponueshëm në katër nivele të modifikimit, në krye të të cilit është modeli sportiv GR Sport.