Kryediplomati spanjoll zotohet për mbështetje të vazhdueshme për Fo’rcat e Ar’matosura të Libanit

Ministri i Jashtëm spanjoll, Jose Manuel Albares, u zotua se do të vazhdojë mbështetjen për Forcat e Armatosura të Libanit, transmeton Anadolu.

Ministri Albares njoftoi në X se u takua me homologun e tij libanez Abdallah Bou Habib në Barcelonë përpara Forumit Rajonal të Bashkimit për Mesdheun.

“Unë i përcolla angazhimin e Spanjës ndaj vendit të tij. Ne do të qëndrojmë në kuadër të Forcave të Përkohshme të OKB-së në Liban, kemi kontribuar me 5,5 milionë euro në ndihmë humanitare dhe ne do të vazhdojmë të mbështesim Forcat e Armatosura të Libanit”, tha Albares.

Më vonë, duke iu drejtuar Unionit për Mesdheun, i cili mbledh së bashku përfaqësues nga 43 shtete, Albares theksoi nevojën e dialogut evropiano-arabo-islam për të sjellë stabilitet në rajon.

Ai tha se nuk mjafton një konsensus për një zgjidhje me dy shtete për Izraelin dhe Palestinën.

“Ne duhet ta zbatojmë atë nga teoria në praktikë”, tha ai, duke shtuar se kushtet e jetesës në Gaza aktualisht janë “të padurueshme”.

Ai kritikoi gjithashtu “kolapsin e sistemit ndërkombëtar”, duke iu referuar luftërave të vazhdueshme në rajon.

“Kombet e Bashkuara janë vënë në pikëpyetje, Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së shpallet person ‘i padëshirueshëm’ (nga Izraeli), organet e policisë sulmohen në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe agjencitë e OKB-së quhen organizata terroriste”, tha ai, duke shtuar:

“Nëse ne vazhdojmë ta lejojmë këtë, e drejta ndërkombëtare humanitare do të reduktohet në deklarata të thjeshta”.

Izraeli ka zhvilluar një fushatë të madhe ajrore në Liban që nga muaji i kaluar, siç pretendon, kundër objektivave të Hezbollahut. Kjo paraqet një përshkallëzim të rëndësishëm pas përleshjeve ndërkufitare midis Izraelit dhe grupit libanez që nga fillimi i ofensivës brutale të Izraelit në Gaza.

Sipas autoriteteve shëndetësore libaneze, mbi 2.670 njerëz janë vrarë dhe rreth 12.500 janë plagosur në sulmet izraelite që nga tetori i vitit të kaluar.

Izraeli e zgjeroi konfliktin më 1 tetor të këtij viti duke nisur një sulm tokësor në Libanin jugor.

Disa vende evropiane shprehën mbështetje për Libanin dhe denoncuan sulmet izraelite ndaj misionit paqeruajtës të OKB-së (UNIFIL).