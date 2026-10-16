Kryediplomati turk do të marrë pjesë në takimin e Organizatës së Bashkëpunimit Islam në Bagdad

Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan do të marrë pjesë në takimin e Organizatës së Bashkëpunimit Islam (OBI), i cili do të mbahet të shtunën dhe të dielën në Bagdad, raporton Anadolu.
Sipas burimeve nga Ministria e Jashtme turke, Turqia do t’ia dorëzojë Irakut kryesimin e OBI-t gjatë takimit, i cili do të mbahet me temën “Dialogu dhe solidariteti: Dy shtylla thelbësore për promovimin e paqes dhe zhvillimit të qëndrueshëm”.
Turqia e mban kryesimin e radhës të organizatës që nga qershori i vitit 2025.
Pritet që në takim të trajtohen politikat gjenocidale të vazhdueshme të Izraelit në Gaza, pushtimi dhe aktivitetet e aneksimit në territoret palestineze, zhvillimet në zona të tjera konflikti në botën islame, lufta kundër terrorizmit, reforma e OKB-së, islamofobia dhe gjendja e komuniteteve muslimane në shtetet që nuk janë anëtare të OBI-t.
Takimi pritet të përfundojë me miratimin e “Deklaratës së Bagdadit”.
Fidan pritet t’i drejtohet takimit dhe të zhvillojë bisedime dypalëshe me homologët e tij në margjinat e vizitës.
– Uniteti për Palestinën
Në fjalimin e tij, Fidan pritet të theksojë se agresioni dhe politikat ekspansioniste të Izraelit mbeten kërcënimi më i madh për sigurinë në Lindjen e Mesme.
Ai do të nënvizojë nevojën që vendet anëtare të OBI-t të mbajnë qëndrim të përbashkët ndaj veprimeve të Izraelit dhe të koordinojnë përpjekjet e tyre me aktorët ndërkombëtarë përgjegjës.
Fidan pritet të bëjë thirrje për masa vendimtare ndaj vendeve që zhvendosin ambasadat e tyre në Kuds si dhe për përpjekje për të parandaluar nisma të tjera të këtij lloji, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së statusit të qytetit.
Ai pritet të ritheksojë se krijimi i një shteti palestinez, bazuar në zgjidhjen me dy shtete, është e vetmja rrugë drejt një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme. Po ashtu, pritet të nënvizojë rëndësinë jetike të garantimit të dërgimit të plotë dhe të pandërprerë të ndihmave humanitare për personat në nevojë në Gaza.
– Siguria rajonale dhe të drejtat e pakicave
Fidan do të theksojë rëndësinë e shfaqjes së solidaritetit të fortë me turqit qipriotë dhe mbështetjes së përpjekjeve për t’i dhënë fund izolimit të padrejtë me të cilin përballen.
Ai pritet të nënvizojë rëndësinë e përpjekjeve të udhëhequra nga OBI për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të pakicës muslimane turke në Trakinë Perëndimore dhe të popullsisë muslimane turke që jeton në ishujt Dodekanezë.
Sa i përket Sirisë, ai pritet të bëjë thirrje për vazhdimin e përpjekjeve të përbashkëta për ruajtjen e integritetit territorial dhe unitetit të vendit, rimëkëmbjen e ekonomisë dhe ndihmën për ndërtimin e një të ardhmeje të begatë.
Lidhur me Libanin, ai pritet të theksojë rëndësinë e mbrojtjes së sovranitetit dhe integritetit territorial të vendit për stabilitetin rajonal si dhe të kërkojë tërheqjen e plotë të Izraelit nga jugu i Libanit.
Duke iu referuar tensioneve në Gjirin Persik dhe në Ngushticën e Hormuzit, Fidan pritet të theksojë pasojat e tyre negative, veçanërisht për vendet e Gjirit, dhe t’i cilësojë të papranueshme sulmet ndaj këtyre shteteve.
Ai pritet të nënvizojë se garantimi i lirisë dhe sigurisë së lundrimit në Ngushticën e Hormuzit dhe në Ngushticën e Bab el-Mandebit është thelbësor për stabilitetin rajonal dhe tregtinë globale.
– Organizata e Bashkëpunimit Islam
OBI, e njohur më parë si Organizata e Konferencës Islame u themelua më 25 shtator 1969, në një samit në Rabat të Marokut, në përgjigje të sulmit me zjarr ndaj xhamisë Al-Aksa në Kudsin Lindor të pushtuar.
Me 57 vende anëtare, OBI është organizata e dytë më e madhe politike ndërqeveritare në botë, pas Kombeve të Bashkuara dhe i vetmi organ zyrtar që përfaqëson muslimanët në mbarë botën.
Republika Turke e Qipros Veriore (RTQV), Rusia, Bosnjë e Hercegovina, Tajlanda dhe Republika e Afrikës Qendrore kanë statusin e vëzhguesit në OBI.
Ismail Ould Cheikh Ahmed nga Mauritania u zgjodh sekretari i ri i përgjithshëm i organizatës gjatë Sesionit të 23-të të Jashtëzakonshëm të Këshillit të Ministrave të Jashtëm të OBI-t, i mbajtur në gusht të këtij viti.
– Turqia dhe OBI
Turqia është një nga 25 shtetet themeluese të OBI-t. Misioni i saj i Përhershëm pranë organizatës nisi veprimtarinë në Xheda të Arabisë Saudite më 24 korrik 2015.
Turqia mori kryesimin e sesionit të 51-të të OBI-t gjatë takimit të Këshillit të Ministrave të Jashtëm, të mbajtur në Stamboll më 21 dhe 22 qershor 2025. Më parë, ajo ka pritur tri herë takimet e Këshillit të Ministrave të Jashtëm, në vitet 1976, 1991 dhe 2004.
Turqia është vendi që pret numrin e dytë më të madh të institucioneve të lidhura me OBI-n, pas Arabisë Saudite.
Në Turqi janë të vendosura disa institucione të lidhura me OBI-n, përfshirë Qendrën për Kërkime dhe Trajnime Statistikore, Ekonomike dhe Sociale për Vendet Islame (SESRIC), Qendrën Kërkimore për Historinë, Artin dhe Kulturën Islame (IRCICA) dhe Komitetin e Përhershëm për Bashkëpunimin Ekonomik dhe Tregtar të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik (COMCEC), një nga katër komitetet e përhershme të OBI-t.
Në Turqi veprojnë gjithashtu institucione të tjera të lidhura me organizatën, përfshirë Forumin Rinor të Bashkëpunimit Islam (ICYF).