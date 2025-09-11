Kryediplomatja e BE-së: Paraardhësi im Borrell “nuk arriti asgjë” me Izraelin

Shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, tha se paraardhësi i saj Josep Borrell “nuk arriti asgjë” me Izraelin, duke mbrojtur të kaluarën e saj pas muajsh kritikash mbi reagimin e bllokut ndaj luftës në Rripin e Gazës, transmeton Anadolu.
“Arrita më shumë me Izraelin sesa paraardhësi im ndonjëherë. Me Borrellin, nuk pati asgjë. Ne arritëm të dërgonim ndihmë humanitare në Gaza”, u tha Kallas gazetarëve spanjollë, përfshirë gazetën “El Pais”.
“Do të doja të shkoja më tej. E di që është e pamjaftueshme dhe situata është katastrofike. Ndaj zhgënjimin e shumë evropianëve, veçanërisht të rinjve, por nuk pati konsensus për më shumë”, shtoi ajo.
Komentet e saj erdhën disa orë përpara se presidentja e Komisionit Evropian (KE), Ursula von der Leyen, të bënte thirrje për pezullimin e Marrëveshjes së Asociimit BE-Izrael, duke përmendur shqetësime për të drejtat e njeriut. Marrëveshja mbështet gati 30 miliardë euro në tregtinë vjetore.
Borrell kishte kërkuar prej kohësh një pezullim të tillë, por u përball me kundërshtimin e shteteve anëtare, veçanërisht Gjermanisë.
Kallas theksoi se ekzekutivi i BE-së nuk mund të shkojë përtej asaj që miratojnë vendet anëtare.
“Mund të përdorësh gjuhë të ashpër, por pastaj Izraeli ndalon së foluri me BE-në, siç ndodhi me paraardhësin tim”, tha ajo. “Çfarë arrijmë me fjalë më të forta nëse vendet anëtare nuk i miratojnë propozimet?”, potencoi Kallas.
Ish-kryediplomati i BE-së, Borrell ka mbetur një nga kritikët më të hapur të politikës së BE-së për Gazën. Në një fjalim të kohëve të fundit në Universitetin Ndërkombëtar “Menendez Pelayo”, ai sugjeroi se vendet duhet t’i çojnë institucionet evropiane në gjyq për mosveprimin e tyre ndaj Izraelit dhe dështimin për të mbështetur traktatet ndërkombëtare.
Të shtunën, në një intervistë për transmetuesin spanjoll “La Sexta”, Borrell akuzoi kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu se po përpiqet të “eliminojë fizikisht një popull” dhe kritikoi qeveritë evropiane për shfaqjen e “një mungese totale të ndjeshmërisë ndaj popullit të Palestinës”.
Ai i kërkoi BE-së të izolojë ndërkombëtarisht Izraelin, ashtu siç bëri me Rusinë pas fillimit të luftës së saj në Ukrainë.
Ndërkohë, Kallas tha se roli i saj është të kapërcejë përçarjet midis 27 anëtarëve.
“Unë përfaqësoj vende që janë të ashpra ndaj Netanyahut, por edhe ato me një qasje të ndryshme. Përshtypja ime është se duhet t’i bësh presion Izraelit, por gjithmonë me marrëveshje dhe konsensus. Ajo që ka rëndësi është shpëtimi i jetëve, jo fjalët”, theksoi Kallas.
Ajo paralajmëroi se lufta e Rusisë në Ukrainë mund të zgjasë “të paktën dy vjet të tjera”, duke përmendur sulmet e fundit me dronë të Moskës në Poloni si dëshmi e rritjes së besimit.