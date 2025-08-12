Kryeministri australian: Netanyahu mohon pasojat e luftës në Gaza

Kryeministri australian Anthony Albanese tha se vendimi i qeverisë së tij për të njohur shtetin palestinez erdhi pasi kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu vazhdoi planet për të pushtuar qytetin e Gazës dhe për të zhvendosur me forcë mbi 1 milion palestinezë.
Albanese deklaroi se në një bisedë telefonike me Netanyahun, ky i fundit mohoi pasojat e luftës ndaj civilëve. “Ai përsëriti të njëjtat argumente si një vit më parë, se më shumë veprim ushtarak në Gaza do të sillte një rezultat ndryshe. Ajo që po ndodh, është humbja e gjithnjë e më shumë jetëve të pafajshme,” tha ai.
Sipas tij, Australia mori parasysh edhe vendimet e vendeve si Franca dhe Britania e Madhe për njohjen e shtetit palestinez, ndërsa kritikoi mungesën e një zgjidhjeje politike nga qeveria e Netanyahut. /mesazhi