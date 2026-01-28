Kryeministri belg: Aleati më i madh po shfrytëzon dobësinë e Evropës

Kryeministri i Belgjikës, Bart De Wever kritikoi sot SHBA-në, pa e përmendur emrin e saj, duke thënë se “aleati më i madh” i Evropës po përpiqet të shfrytëzojë dobësinë me të cilën përballet kontinenti, transmeton Anadolu.
Duke folur në një aktivitet në Pallatin Mbretëror në Bruksel, De Wever vuri në dukje se Evropa përballet me paqëndrueshmëri gjeopolitike dhe ekonomike në rritje. Ai e kritikoi përsëri Washingtonin, pa e përmendur emrin e saj, dhe tha: “Aleati ynë më i madh po përpiqet të shfrytëzojë këtë dobësi”.
Me dobësi, kryeministri iu referua situatës ku Evropa nuk do të ketë mjetet ushtarake për të mbrojtur sovranitetin e saj për vitet që vijnë. Kjo “jep përshtypjen se sovraniteti i vendeve evropiane dhe vullneti demokratik i popujve të tyre nuk kanë më rëndësi”, citoi atë agjencia e lajmeve “Belga”.
Ai vuri në dukje se Belgjika duhet të përgatitet për “një periudhë të gjatë trazirash gjeopolitike dhe ekonomike”.
De Wever e krahasoi sfidën e Evropës me luftërat greko-persiane të shekullit të 5-të para Krishtit, kur qytet-shtetet greke të Spartës dhe Athinës i rezistuan dominimit persian.
“Ne kurrë nuk mund të tolerojmë që integriteti dhe e drejta për vetëvendosje e një aleati evropian të vihet nën presion, edhe kur ky presion vjen nga fuqia më e fortë në botë”, tha De Wever i cili shtoi se “Evropa, si në Lindje ashtu edhe në Perëndim, duhet të jetë e bashkuar”.
Në fjalimin e tij gjatë Forumit Ekonomik Botëror në Davos të Zvicrës, javën e kaluar, kryeministri belg tha se do t’i thoshte presidentit të SHBA-së, Donald Trump se po “kalonte vijat e kuqe” mes mosmarrëveshjeve të vazhdueshme mbi interesin e Washingtonit për të blerë territorin danez të Grenlandës.
Veçmas, duke folur përpara një takimi të liderëve të BE-së në Bruksel të premten, De Wever tha se “Shtetet e Bashkuara janë më të fortat, por dinjiteti ynë nuk është në shitje. Ne nuk jemi skllevër”.