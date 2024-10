Kryeministri britanik i “përcaktuar” për rivendosjen e lidhjeve me BE-në “në baza të qëndrueshme pozitive”

Kryeministri britanik, Keir Starmer, është takuar në Bruksel me presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, në kuadër të përpjekjeve për të përmirësuar marrëdhëniet pas Brexit-it midis Mbretërisë së Bashkuar dhe Bashkimit Evropian (BE), raporton Anadolu.

Duke folur në një konferencë të përbashkët për media me shefen e Komisionit Evropian, kryeministri britanik tha se mezi pret të ketë një sërë diskutimesh produktive me të, si dhe me presidentin e Këshillit Evropian, Charles Michel dhe presidenten e Parlamentit Evropian, Roberta Metsola.

“Ne jemi të përcaktuar ta kthejmë këtë marrëdhënie në një bazë të qëndrueshme pozitive që mendoj se të gjithë duam ta shohim”, tha Stermer.

Ai tha se publiku britanik dëshiron të kthehet në “udhëheqje pragmatike dhe të ndjeshme” kur bëhet fjalë për marrëdhëniet me fqinjët e tyre më të afërt për ta bërë “funksionimin e Brexit-it dhe për të përmbushur interesat e tyre”.

Nga ana e saj, von der Leyen theksoi se të dy kanë shumë për të diskutuar dhe gjithashtu pret që ajo të vazhdojë të forcojë lidhjet me Britaninë e Madhe.

Duke iu referuar shumë sfidave me të cilat po përballet bota, ajo theksoi një “peizazh gjeopolitik që po zhvendoset kaq shpejt para syve tanë”.

Ashtu si Starmer, ajo gjithashtu dënoi sulmet raketore të djeshme të Iranit kundër Izraelit dhe përsëriti thirrjet e saj për një armëpushim përtej kufirit me Libanin dhe Gazën.

Në referendumin e vitit 2016 për Brexit-in, shumica e popullit të Mbretërisë së Bashkuar votuan në favor të tërheqjes së vendit nga BE-ja.

Pasi marrëveshja e Brexit-it u nënshkrua nga përfaqësuesit e Britanisë dhe BE-së më 24 janar të vitit 2020, Mbretëria e Bashkuar u tërhoq zyrtarisht nga blloku evropian më 31 janar të po të njëjtit vit.