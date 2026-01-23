Kryeministri britanik i quan “fyese” komentet e Trumpit për trupat e NATO-s në Afganistan

Kryeministri britanik Keir Starmer tha se deklaratat e presidentit amerikan Donald Trump për trupat e NATO-s në Afganistan ishin fyese, raporton Anadolu.
Duke folur për gazetarët në Londër, Starmer tha se komentet e Trumpit, të cilat minimizuan rolin e trupave, ishin “fyese dhe sinqerisht të papranueshme”, duke shtuar se presidenti amerikan duhet të kërkojë falje.
“Nëse unë do të kisha folur gabimisht në atë mënyrë, me siguri do të kërkoja falje”, tha ai.
Starmer ritheksoi “marrëdhënien shumë të ngushtë” mes Mbretërisë së Bashkuar dhe SHBA-së, duke theksuar se ajo “është e rëndësishme për sigurinë dhe mbrojtjen”.
Më herët gjatë ditës, qeveria britanike tha se Trump “gabim” pretendoi se trupat e NATO-s kishin shmangur vijën e frontit në Afganistan.
Trump deklaroi të enjten se trupat e NATO-s qëndruan “pak më mbrapa, pak jashtë vijës së frontit” gjatë luftës në Afganistan.
Mbretëria e Bashkuar ishte ndër aleatët që iu bashkuan SHBA-së në Afganistan që nga viti 2001, pasi u aktivizua klauzola e sigurisë kolektive e NATO-s pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit. Deri në 457 ushtarë britanikë u vranë në këtë konflikt.