Kryeministri britanik kërkon unitet global për të zbatuar planin e Trumpit

Kryeministri britanik, Keir Starmer bëri thirrje për bashkëpunim ndërkombëtar për të zbatuar planin e armëpushimit të Trumpit për Gazën ndërsa vlerësoi “përpjekjet e palodhura diplomatike të SHBA-së, Egjiptit, Katarit dhe Turqisë”, transmeton Anadolu.
“Unë përsëris falënderimet e mia për përpjekjet e palodhura diplomatike të SHBA-së, Egjiptit, Katarit dhe Turqisë”, tha Starmer në një deklaratë përpara bisedimeve në qytetin Sharm el-Sheikh të Egjiptit.
Ai tha se tani është thelbësore të punohet së bashku për të zbatuar planin e Trumpit për Gazën dhe ky do të jetë fokusi i tij në Egjipt sot.
“Angazhimi ndaj këtij plani nga të gjitha palët do të jetë thelbësor për t’i dhënë fund luftës dhe për të ndërtuar themelet për një rrugë të qëndrueshme drejt një paqeje afatgjate”, tha Starmer.
“Mbretëria e Bashkuar do të mbështesë fazën tjetër të rëndësishme të bisedimeve për të siguruar zbatimin e planit të paqes”, shtoi ai duke i përshkruar diskutimet si “faza e parë dhe vendimtare në përfundimin e luftës në Lindjen e Mesme”.
“Tani duhet të ofrojmë paqe të qëndrueshme dhe një të ardhme të sigurt për të gjithë rajonin”, tha Starmer.
Ai konfirmoi ndihmën shtesë britanike për ata që janë prekur nga konflikti. “Mbretëria e Bashkuar po ofron ndihmë shtesë humanitare për civilët në Gaza dhe ne do të udhëheqim përpjekjet për të përshpejtuar rindërtimin e saj”, tha Starmer.
Më shumë se 20 liderë botërorë pritet të marrin pjesë në Samitin e paqes në Sharm el-Sheikh, i cili do të bashkëkryesohet nga presidenti egjiptian, Abdel Fattah al-Sisi dhe homologu i tij amerikan, Donald Trump.
Egjipti tha se samiti synon “t’i japë fund luftës në Rripin e Gazës, të rrisë përpjekjet për të sjellë paqe dhe stabilitet në Lindjen e Mesme dhe të sjellë një fazë të re të sigurisë dhe stabilitetit rajonal”.
Faza e parë e marrëveshjes së armëpushimit në Gaza hyri në fuqi të premten sipas planit të Trumpit për t’i dhënë fund luftës dyvjeçare izraelite në enklavë.
Që nga tetori i vitit 2023, sulmet izraelite kanë vrarë më shumë se 67.800 palestinezë në Gaza, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, duke e lënë enklavën kryesisht të pabanueshme.