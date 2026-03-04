Kryeministri britanik: Mbretëria e Bashkuar nuk do të përfshihet në luftë pa bazë ligjore dhe plan të qartë

Pas përballjes me pyetjen se pse Britania nuk ka nisur sulme kundër Iranit, kryeministri britanik Keir Starmer deklaroi se “nuk është i përgatitur” që Mbretëria e Bashkuar të bashkohet me një luftë pa bazë të qartë ligjore dhe plan të detajuar, transmeton Anadolu.
“Ajo që nuk isha i përgatitur të bëja të shtunën ishte që Mbretëria e Bashkuar të bashkohej me një luftë nëse nuk isha i bindur se kishte bazë ligjore dhe plan të zbatueshëm dhe të menduar mirë. Ky mbetet qëndrimi im”, tha Starmer gjatë kohës së pyetjeve të kryeministrit.
“Prandaj, ne duhet të veprojmë me qartësi, me qëllim dhe me mendje të ftohtë”, tha Starmer. Ai konfirmoi se qeveria do të caktojë fluturime çarter për të evakuuar shtetasit britanikë nga Lindja e Mesme.
“Fluturimi i parë çarter pritet të niset nga Omani më vonë sot dhe dy të tjerë do të vijnë në ditët në vijim”, tha ai.
Starmer shtoi se do të caktohen më shumë fluturime çarter në ditët në vijim dhe se “British Airways” tani po cakton fluturim shtesë nga Omani.
Ai konfirmoi se sot “më shumë se 1.000 shtetas britanikë mbërritën në Mbretërinë e Bashkuar me fluturime komerciale nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Tetë fluturime të tjera pritet të nisen nga Emiratet e Bashkuara Arabe për në Mbretërinë e Bashkuar sot”.
Starmer theksoi se Mbretëria e Bashkuar ka punuar ngushtë me SHBA-në për të forcuar pozicionin e saj ushtarak në rajon, përfshirë paravendosjen e sistemeve të radarëve, mbrojtjes ajrore tokësore, sistemeve kundër dronëve dhe avionëve luftarakë F-35.
Kryeministri britanik shtoi se helikopterët e pajisur me aftësi kundër dronëve do të vendosen në Administratën Greko-Qipriote këtë javë dhe se anija luftarake HMS Dragon do të dërgohet në Mesdhe.