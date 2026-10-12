Kryeministri britanik thotë se Irani “pothuajse me siguri” ka orkestruar komplotin kundër bazës ajrore britanike

Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Andy Burnham, tha të hënën se komploti i dyshuar terrorist i muajit të kaluar, që kishte në shënjestër një bazë ajrore britanike, “pothuajse me siguri” ishte drejtuar nga Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC), ndërsa njoftoi sanksione të reja kundër dy shtetasve iranianë, transmeton Anadolu.
Duke iu drejtuar Parlamentit, Burnham tha se, sipas vlerësimit të Mbretërisë së Bashkuar, komploti i dyshuar, që çoi në arrestimin e pesë personave nën dyshimin për vepra terroriste, me shumë gjasë ishte koordinuar në Iran.
“Mund të konfirmoj vlerësimin tonë se ka shumë gjasa që ai të jetë koordinuar në Iran dhe pothuajse me siguri të jetë drejtuar nga Garda Revolucionare Islamike e Iranit”, u tha ai deputetëve.
“Ne nuk do t’i tolerojmë këto kërcënime në territorin tonë. Do të godasim përdorimin e rrjeteve kriminale nga Irani, duke shfrytëzuar të gjitha kompetencat tona për të vënë në shënjestër këto rrjete dhe burimet e tyre të financimit”, deklaroi Burnham.
“Gjithashtu, do të vendosim sanksione të tjera për të kufizuar aftësinë e Iranit dhe të IRGC-së për të na dëmtuar”, shtoi ai.
Në fund të shtatorit, një incident i rëndë i sigurisë ndodhi në bazën ajrore RAF Fairford, në Gloucestershire, e cila përdoret nga Forcat Ajrore të SHBA-së. Incidenti nxiti hetim të gjerë kundër terrorizmit.
Pas incidentit, qeveria britanike thirri edhe ambasadorin e Iranit, duke paralajmëruar se “nuk do t’i tolerojë kërcënimet në territorin tonë”.
Ajo ka vendosur gjithashtu sanksione ndaj dy shtetasve iranianë, përfshirë ngrirjen e aseteve, ndalimin e hyrjes në Mbretërinë e Bashkuar dhe ndalimin e ushtrimit të funksioneve drejtuese në çdo biznes në Britani.
Burnham foli edhe për përshkallëzimin e situatës që përfshin Arabinë Saudite dhe rebelët Huthi, duke thënë se muajin e kaluar e kishte diskutuar këtë çështje me presidentin amerikan Donald Trump, në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.
“Në takimin tim me presidentin Trump, diskutuam situatën në Lindjen e Mesme. Konfirmova vendimin e Britanisë për të dërguar sisteme të mbrojtjes ajrore dhe një avion Voyager në Arabinë Saudite për të ofruar mbështetje për furnizimin me karburant ajër-ajër”, tha ai.
“Mund të konfirmoj sot se avioni ka përfunduar tashmë 14 misione operacionale. Kjo mbështetje është e nevojshme për mbrojtjen e civilëve. I dënoj sulmet e tmerrshme ndaj Aeroportit Ndërkombëtar ‘Mbreti Khalid’. Ne do të vazhdojmë të qëndrojmë përkrah Arabisë Saudite kundër Huthive”, shtoi ai.