Kryeministri holandez kërkon falje në emër të qeverisë për përfshirjen e kaluar të vendit në skllavëri

Kryeministri holandez, Mark Rutte, ka kërkuar falje në emër të qeverisë holandeze për përfshirjen e vendit të tij në të kaluarën në skllavëri, transmeton Anadolu Agency (AA).

“Ne mund të njohim skllavërinë në termat më të qartë si një krim kundër njerëzimit”, tha kryeministri Rutte gjatë një konference për media në Hagë.

Kryeministri holandez shprehu keqardhje që për shekuj me radhë “shteti holandez mundësoi, inkurajoi dhe përfitoi nga skllavëria”.

“Njerëzit janë komodifikuar, shfrytëzuar dhe tregtuar në emër të shtetit holandez”, tha ai.

