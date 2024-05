Protestuesit izraelitë bllokojnë kamionët me ndihma të destinuara për në Gaza

Protestuesit izraelitë kanë bllokuar kamionët e ndihmave që ishin nisur për në Gaza, duke hedhur pakot ushqimore në rrugë në një seri incidentesh të fundit që kanë ndodhur pasi Izraeli është zotuar të lejojë kalimin e pandërprerë të ndihmave humanitare në enklavën e rrethuar.

Katër protestues, duke përfshirë një të mitur, u arrestuan në pikën e kontrollit Tarqumiya, në perëndim të Hebronit në Bregun Perëndimor të pushtuar nga Izraeli.

Grupi tha se për sa kohë që Izraeli “i jep dhurata Hamasit dhe mundësinë e kontrollit të plotë mbi Rripin e Gazës nëpërmjet shpërndarjes së ndihmës”, Hamasi nuk do të kishte asnjë interes në një marrëveshje për lirimin e pengjeve.

Një protestuese i tha agjencisë së lajmeve AFP se ishte në pikën e kontrollit të hënën, sepse dëgjoi se kamionët me ndihma ishin në rrugën e tyre për në duart e Hamasit, të cilët po përpiqen të vrasin ushtarë të tjerë dhe qytetarë të tjerë izraelitë.

Ndërkohë, dhjetëra mijëra civilë vazhdojnë të ikin nga Rafah, në Rripin jugor të Gazës, sot, me sektorë të goditur nga forcat ajrore izraelite ndërsa pritet një ofensivë tokësore në shkallë të plotë, në ditën kur palestinezët kujtojnë Nakba.

Gjatë Nakbes, rreth 760,000 arabë nga Palestina u larguan ose u dëbuan nga shtëpitë e tyre dhe kërkuan strehim në vendet fqinje ose në atë që gradualisht do të bëhej Bregu Perëndimor dhe Rripi i Gazës, sipas OKB-së. .

“Gaza nuk do të gjunjëzohet para tankeve dhe topave,” bërtitën dje mijëra palestinezë që morën pjesë në një marshim vjetor nëpër rrënojat e fshatrave në Izraelin verior, banorët arabë të të cilëve u dëbuan në vitin 1948.

Në Rripin e Gazës, i rrethuar dhe i shkatërruar nga bombardimet dhe duke luftuar, popullsia civile, shumica e të cilëve janë zhvendosur në mënyrë të përsëritur që nga shpërthimi i kësaj lufte, kanë dalë sërish në rrugë në përpjekje për të gjetur një strehë të sigurt, pasi Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se “nuk ka vend të sigurt në Gaza”.

Në qytetin e Gazës, të paktën pesë persona, duke përfshirë një nënë dhe fëmijën e saj, u vranë dhe të tjerë u plagosën mbrëmë në dy bombardime izraelite, njoftoi Mbrojtja Civile Palestineze.

