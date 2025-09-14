Kryeministri i Katarit dhe ministri i Jashtëm turk takohen para samitit arabo-islamik

Qatar PM, Turkish FM meet ahead of Arab-Islamic summit

Kryeministri i Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, është takuar me ministrin e Jashtëm të Turqisë, Hakan Fidan, në kuadër të mbledhjes përgatitore për samitin arabo-islamik që do të mbahet nesër.

Sipas Ministrisë së Jashtme të Katarit, të dy zyrtarët diskutuan mbi bashkëpunimin dhe sulmin izraelit ndaj Katarit.

Fidan përsëriti solidaritetin e Turqisë me Katarin, duke dënuar fuqishëm sulmin dhe duke “hedhur kategorikisht poshtë çdo akt agresioni që kërcënon sigurinë dhe stabilitetin e Katarit dhe rajonit”. /mesazhi

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI