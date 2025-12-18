Kryeministri i Katarit: Shkeljet izraelite të armëpushimit rrezikojnë gjithë procesin në Gaza

Kryeministri i Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, ka deklaruar se shkeljet izraelite të armëpushimit po rrezikojnë seriozisht të gjithë procesin e armëpushimit në Rripin e Gazës.
Ai bëri thirrje për një kalim urgjent drejt fazës së dytë të marrëveshjes së armëpushimit, duke theksuar se stabiliteti nuk mund të arrihet pa respektimin e plotë të marrëveshjeve dhe pa lejimin e ndihmave humanitare.
Deklarata vjen në një kohë kur stuhitë dimërore po përkeqësojnë krizën humanitare në Gaza, ku qindra mijëra të zhvendosur po jetojnë në kushte të vështira, pa strehim dhe mjete ngrohjeje.
Sheikh Mohammed theksoi se ndihmat humanitare duhet të lejohen të hyjnë në Gaza pa kushte, duke paralajmëruar se çdo vonesë po rrezikon jetën e civilëve, veçanërisht fëmijëve dhe të moshuarve. /mesazhi