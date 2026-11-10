Kryeministri i Katarit zhvillon bisedime me Trump dhe Vance për Iranin, raportohet “përparim i mirë”

Kryeministri dhe ministri i Jashtëm i Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ka zhvilluar bisedime të ndara me presidentin amerikan Donald Trump dhe nënpresidentin JD Vance, duke bërë “përparim të mirë” lidhur me Iranin, raportoi të hënën vonë kanali Al Jazeera me seli në Katar, duke cituar një burim të njohur me bisedimet, transmeton Anadolu.
Burimi nuk ka dhënë detaje se çfarë përparimi është arritur apo nëse bisedimet kanë prodhuar ndonjë marrëveshje.
Më herët të hënën, një zyrtar iranian, emri i të cilit nuk u bë i ditur, i tha agjencisë gjysmëzyrtare të lajmeve Fars se raportimet për bisedime për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit në këmbim të lirimit të 8 miliardë dollarëve të aseteve të ngrira iraniane ishin të pavërteta.
Zyrtari tha se Teherani do të angazhohet vetëm në kuadër të shtatë kushteve që ia ka përcjellë Washingtonit. Ato përfshijnë heqjen e bllokadës detare dhe sanksioneve të njëanshme, garantimin e kalimit të sigurt nëpër ngushticë, lirimin e aseteve të ngrira iraniane dhe përfundimin e luftës.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulmet ndaj Iranit më 28 shkurt. Në prill u arrit një armëpushim, por luftimet mes Washingtonit dhe Teheranit rifilluan në korrik, pasi përpjekjet diplomatike ngecën.