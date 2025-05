Kryeministri i Libanit: Do të çlirojmë të gjitha tokat tona nga pushtimi izraelit

Sot në Liban shënohet Dita e Rezistencës dhe Çlirimit, një festë që kujton tërheqjen e ushtrisë izraelite nga jugu i Libanit 25 vite më parë.

Me këtë rast, kryeministri libanez Nawaf Salam deklaroi se “gëzimi ynë nuk do të jetë i plotë derisa të gjitha tokat tona të çlirohen nga pushtimi izraelit”. Ai premtoi se qeveria e tij do të mbetet e përkushtuar ndaj këtyre parimeve:

Marrja e të gjitha masave të nevojshme për të çliruar territoret libaneze nga pushtimi izraelit dhe zgjerimi i sovranitetit shtetëror në të gjithë territorin, me forcat e veta, siç parashikohet në Marrëveshjen e Taifit të vitit 1989 që i dha fund luftës civile në vend.

E drejta e Libanit për vetëmbrojtje në rast të ndonjë agresioni, në përputhje me Kartën e Kombeve të Bashkuara.

Rindërtimi i gjithçkaje të shkatërruar nga agresioni izraelit, përmes mbështetjes arabe dhe ndërkombëtare.