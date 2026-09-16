Kryeministri i Pakistanit dënon tentativën për sulm me dron pranë Mekës

Kryeministri i Pakistanit dënoi të mërkurën një tentativë sulmi me dron pranë qytetit të shenjtë mysliman të Mekës në Arabinë Saudite dhe bëri thirrje për dialog, transmeton Anadolu.
“Unë dënoj në termat më të fortë të mundshëm sulmin e tmerrshëm dhe të urryer me dron kundër Vendit të Shenjtë të Mekës Al-Mukarramah,” tha Sharif Shehbaz në një postim në platformën amerikane të mediave sociale X.
Mbrojtja ajrore saudite kapi dhe shkatërroi një dron të lëshuar nga grupi Huthi i Jemenit pranë Mekës, tha koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite herët të mërkurën, ndërsa rebelët Huthi mohuan përgjegjësinë për lëshimin.
Zëdhënësi i koalicionit Turki al-Malki tha se droni u kap rreth orës 18:50 me orën lokale të martën përpara se të hynte në hapësirën e kufizuar ajrore, ku mbetjet e tij ranë në jug të qytetit.
Sharif përsëriti thirrjen e tij për “të gjitha palët” që të ushtrojnë përmbajtje “maksimale” dhe të tërhiqen nga pragu i përshkallëzimit të mëtejshëm.
“Rajoni ynë tashmë ka vuajtur shumë nga konflikti. Dialogu dhe diplomacia mbeten e vetmja rrugë e qëndrueshme drejt paqes,” shtoi ai.
Ai përshëndeti forcat e armatosura saudite për “vigjilencën, guximin dhe profesionalizmin e tyre të jashtëzakonshëm” dhe një “veprim të shpejtë dhe heroik”.
“Pakistani qëndron në mënyrë të palëkundur, krah për krah me Mbretërinë vëllazërore të Arabisë Saudite, në mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit të saj territorial, si dhe për sigurinë dhe shenjtërinë e Haramain Sharifain (qytetet e Mekës dhe Medinës) – një detyrë që çdo pakistanez e mban afër zemrës së tyre,” shtoi ai.
Pakistani dhe Arabia Saudite nënshkruan vitin e kaluar një marrëveshje të ndërsjellë të mbrojtjes, e ndjekur nga një pakt trepalësh i mbrojtjes së Mekës me Turqinë këtë gusht.