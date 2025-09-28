Kryeministri i Pakistanit shpreson për rezultate pozitive nga bisedimet e Trumpit për Gazën

Kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif, shprehu optimizëm për “rezultate inkurajuese” pas takimit të fundit të presidentit amerikan Donald Trump me liderët muslimanë për të diskutuar mënyrat për të ndaluar luftën e Izraelit në Gaza.
“Ne morëm pjesë plotësisht në takimin për Gazën dhe, me ndihmën e Zotit, rezultatet inkurajuese do të dalin së shpejti,” tha Sharif gjatë një deklarate në Londër.
Sipas Radio Pakistan, ai shtoi se vendi i tij është pjesë e përpjekjeve të udhëhequra nga Trump për të sjellë paqe në Palestinë dhe për të ndaluar “shtypjen ndaj popullsisë së Gazës”.
Takimi i Trump me liderët muslimanë u zhvillua në kuadër të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork dhe përfshiu udhëheqës nga Pakistan, Arabia Saudite, Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe, Egjipti, Jordania, Turqia dhe Indonezia. /mesazhi