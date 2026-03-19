Kryeministri indian Modi përsërit thirrjen për qetësim të situatës në Lindjen e Mesme

Kryeministri i Indisë, Narendra Modi sot përsëriti thirrjen e tij për uljen e tensioneve në Lindjen e Mesme në telefonata të ndara me Sulltanin e Omanit Haitham bin Tariq, presidentin francez Emmanuel Macron dhe kryeministrin malajzian Anwar Ibrahim, transmeton Anadolu.
Pas telefonatës së tij me sulltanin e Omanit, Modi tha se New Delhi “dënon shkeljen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Omanit” duke shtuar se India dhe Omani “mbështeten për lundrim të sigurt dhe të lirë nëpër Ngushticën e Hormuzit”.
Në deklarata të ndara në kompaninë amerikane të mediave sociale X, Modi tha se diskutoi për situatën në Lindjen e Mesme me Macronin dhe bëri thirrje për “nevojë urgjente për uljen e tensioneve si dhe një kthim në dialog dhe diplomaci”.
“Ne mezi presim të vazhdojmë koordinimin tonë të ngushtë për të çuar përpara paqen dhe stabilitetin në rajon dhe më gjerë”, tha ai.
Në telefonatën e tij me kryeministrin e Malajzisë, Anwar Ibrahim, Modi tha se “diskutoi për situatën thellësisht shqetësuese” dhe “riafirmoi angazhimin tonë të përbashkët për uljen e tensioneve dhe rivendosjen e hershme të paqes dhe stabilitetit përmes dialogut dhe diplomacisë”.
Tensionet në Lindjen e Mesme mbeten të larta që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën fushatë ushtarake në shkallë të gjerë kundër Iranit, duke vrarë deri më tani më shumë se 1.200 njerëz, përfshirë udhëheqësin suprem të atëhershëm Ali Khamenei.
Teherani u hakmor, duke goditur bazat amerikane në rajonin e Gjirit dhe ka marrë kontrollin “de facto” të Ngushticës së Hormuzit, një rrugë ujore kritike për furnizimet globale me energji.