Kryeministri kroat kritikon Serbinë në OKB për nderimin e kriminelit të luftës Mlladiq

Kryeministri kroat, Andrej Plenkoviq, kritikoi Serbinë të martën në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së për nderimet zyrtare të bëra ndaj kriminelit të ndjerë të luftës Ratko Mlladiq, duke e quajtur këtë veprim një fyerje ndaj drejtësisë, transmeton Anadolu.
“Nderimet ushtarake dhe zyrtare që iu bënë Mlladiqit në Serbi ishin një fyerje për viktimat e tij dhe për gjykimet e gjykatave ndërkombëtare,” u tha Plenkoviq udhëheqësve botërorë gjatë Debatit të Përgjithshëm të 81-të të OKB-së në Nju Jork.
Plenkoviq argumentoi se pajtimi autentik në të gjithë Evropën kërkon përballjen drejtpërdrejt me krimet historike, duke këmbëngulur që shtetet duhet të respektojnë viktimat dhe të refuzojnë glorifikimin institucional të autorëve. Pjesëmarrja e shtetit në ngjarjet që lavdërojnë Mlladiqin mbetet “krejtësisht e papajtueshme me vlerat e një bashkimi që Serbia kërkon t‘i bashkohet,” shtoi ai.
Ai kujtoi se ndërsa mizoritë e Mlladiqit arritën kulmin në gjenocidin e Srebrenicës në 1995, veprimet e tij filluan më herët me bombardimet e qyteteve kroate, vrasjet e civilëve dhe shkatërrimin e infrastrukturës kulturore dhe industriale.
Mlladiq, i njohur gjerësisht si “Kasapi i Bosnjës”, mori një dënim të përjetshëm nga Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë në vitin 2017 për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit të kryera gjatë konfliktit 1992-1995 përpara se të vdiste në paraburgim në Hagë në gusht të këtij viti.
Duke iu kthyer Lindjes së Mesme, Plenkoviq theksoi se komuniteti ndërkombëtar duhet të zbatojë të njëjtat standarde ligjore për të mbrojtur civilët dhe për të siguruar akses të papenguar humanitar në Gaza. Ai ripohoi mbështetjen e Kroacisë për një zgjidhje të negociuar me dy shtete për të mundësuar izraelitët dhe palestinezët të jetojnë në paqe dhe siguri.