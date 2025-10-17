Kryeministri palestinez: Gaza është pjesë e Palestinës dhe do ta qeverisim si Bregun Perëndimor

Kryeministri palestinez Muhammed Mustafa ka deklaruar se Gaza është pjesë e pandarë e tokës palestineze dhe do të qeveriset nga Autoriteti Palestinez, ashtu si Bregu Perëndimor.
Në një konferencë për shtyp në Ramallah, para fillimit të takimit për “Planin e shpëtimit dhe rindërtimit të Gazës”, Mustafa theksoi se nuk kërkojnë garanci nga askush për administrimin e Gazës, duke thënë: “Kjo është toka jonë dhe sipas ligjit ndërkombëtar dhe marrëveshjeve të viteve ’90, përfshirë Marrëveshjen e Oslos, Gaza është pjesë e Palestinës.”
Ai shtoi se qeveria palestineze po punon pa pushim që Gaza të kthehet nën kontroll të plotë palestinez, ndonëse situata në terren mbetet e paqartë dhe e varur nga veprimet e Izraelit.
Mustafa theksoi se synimi është krijimi i një shteti të unifikuar palestinez nën një qeveri të vetme dhe se përveç forcave zyrtare të sigurisë, “nuk ka nevojë për asnjë armë tjetër”.
Ai bëri të ditur se qeveria palestineze ka përgatitur një plan pesëvjeçar për rindërtimin e Gazës, me kosto 67 miliardë dollarë, i cili do të zbatohet në tre faza: faza e parë do të zgjasë gjashtë muaj dhe do të kushtojë 3,5 miliardë dollarë, ndërsa fazat pasuese do të fokusohen në rindërtim të plotë dhe zhvillim afatgjatë.
Mustafa kërkoi që Izraeli të përmbushë detyrimet e tij, përfshirë tërheqjen nga Gaza, hapjen e pikave kufitare dhe lehtësimin e hyrjes së ndihmave, përndryshe, siç tha ai, “nuk do të mund të arrihet asnjë përparim real.” /mesazhi