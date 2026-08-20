Kryeministri polak kundërshton referendumin për pezullimin e pjesëmarrjes në pjesë të zonës Shengen

Kryeministri polak, Donald Tusk, ka kundërshtuar një propozim të kampit politik të ish-kryeministrit Mateusz Morawiecki për mbajtjen e një referendumi mbi pezullimin e përkohshëm të pjesëmarrjes së Polonisë në pjesë të zonës Shengen, e cila garanton lëvizjen e lirë, transmeton Anadolu.
Propozimi u bë pjesë e një programi për politikën e migracionit të paraqitur nga grupi i sapoformuar parlamentar Rozwoj Plus i ish-kryeministrit Morawieckit, i cili po përcakton qëndrimet politike përpara zgjedhjeve parlamentare që pritet të mbahen vitin e ardhshëm.
Sipas planit, Polonia mund të shqyrtonte pezullimin e përkohshëm të pjesëmarrjes në komponentin tokësor të sistemit Shengen, nëse do të vlerësohej se kontrollet më të rrepta janë të nevojshme për sigurinë kombëtare.
Deputeti i grupit Rozwoj Plus, Lukasz Schreiber, tha se polakëve duhet t’u kërkohet të zgjedhin mes lirisë më të madhe të udhëtimit dhe sigurisë më të madhe.
“Nëse (njerëzit duan) më shumë siguri, ndoshta duhet të mbajmë një referendum dhe madje të pezullojmë përkohësisht pjesëmarrjen tonë në zonën Shengen, të paktën për sa u përket kufijve tokësorë”, tha Schreiber.
Plani më i gjerë propozon krijimin e një ministrie të posaçme për migracionin dhe integrimin, si dhe të një shërbimi të veçantë për dëbimet. Ai gjithashtu parashikon vendosjen e kuotave vjetore për migracionin e punës, forcimin e kontrolleve kufitare, kërkesa më të rrepta për integrimin e të huajve dhe stimuj për polakët që jetojnë jashtë vendit që të kthehen në atdhe.
Mosmarrëveshja është politikisht e ndjeshme, pasi vetë Polonia ka rikthyer përkohësisht kontrollet në disa kufij të brendshëm të Shengenit në periudha të ndryshme, ndërsa njëkohësisht ka forcuar kufirin e saj të jashtëm me Bjellorusinë.
Qeveria e kryeministrit Tusk argumenton se mbrojtja e kufirit të jashtëm të Polonisë është pikërisht e nevojshme për të ruajtur lirinë e lëvizjes brenda Shengenit.
Strategjia aktuale e politikës së jashtme të Polonisë thotë se kontrollet e forcuara në kufirin me Bjellorusinë synojnë të “garantojnë vazhdimin e mundësisë për të ushtruar lëvizjen e lirë të njerëzve brenda Zonës Shengen”.
Migracioni është bërë një fushë e rëndësishme e betejës politike për ish-kryeministrin Morawiecki që prej shkëputjes së tij nga drejtimi i partisë Ligj dhe Drejtësi (PiS) dhe formimit së fundmi të grupit politik Rozwoj Plus.
Grupi i ri parlamentar u krijua në fund të korrikut, pas një konflikti të gjatë të brendshëm brenda PiS-it dhe fillimisht mblodhi rreth 40 deputetë.