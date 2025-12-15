Kryeministri spanjoll: Koha justifikoi vendimin e Spanjës për të njohur shtetin e Palestinës

Kryeministri spanjoll, Pedro Sanchez tha se “koha i ka dhënë të drejtë Spanjës” pas njohjes së shtetit të Palestinës në maj 2024, transmeton Anadolu.
Sanchez mbajti një konferencë për mediat në rezidencën e kryeministrit në Madrid për të rishikuar vitin 2025.
Ai theksoi Ukrainën dhe Gazën në politikën e jashtme. “Qëndrueshmëria në mbrojtje dhe multilateralizëm si dhe një angazhim i vendosur për paqe dhe solidaritet kanë përcaktuar qëndrimin e Spanjës”, tha Sanchez.
“Ne ishim një nga vendet e para që njohëm Palestinën dhe koha ka treguar se kishim të drejtë”, tha Sanchez duke kujtuar se shumë vende, si Franca, Mbretëria e Bashkuar, Kanadaja dhe Australia, kohët e fundit e kanë njohur shtetin e Palestinës.
Sanchez tha se opozita, e cila përfshin partitë e krahut të djathtë, i akuzoi ata për “terroristë që festojnë Sanchezin” pas vendimit të qeverisë spanjolle për të njohur shtetin e Palestinës në maj 2024, por argumentoi se “një pjesë e madhe e botës është në anën e Spanjës”.
“Ne gjithmonë do të qëndrojmë pranë një populli që vuan si populli palestinez, duke iu afruar atij me solidaritet dhe empati. Në të njëjtën kohë, ne gjithmonë do të dënojmë sulmet kundër popullit hebre, siç ndodhi në Sydney”, tha Sanchez.
Ai përmendi gjithashtu se ata miratuan një paketë masash me nëntë pika në shtator për të mbështetur Rripin e Gazës dhe theksoi se kanë vendosur embargo armësh ndaj Izraelit.