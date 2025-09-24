Kryeministrja italiane: Flotilja për Gazën është “e rrezikshme, e papërgjegjshme”

Kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni, e ka cilësuar flotiljen humanitare që po shkon drejt Gazës si një nismë “të rrezikshme dhe të papërgjegjshme”. Deklarata erdhi pak orë pasi ministri i mbrojtjes njoftoi se një anije e marinës italiane ishte ridrejtuar për t’i ardhur në ndihmë konvojit.
“Nuk ka nevojë të rrezikohet siguria personale. Nuk është e nevojshme të shkosh në një zonë lufte për të dorëzuar ndihma në Gaza, të cilat qeveria italiane dhe autoritetet përkatëse do t’i kishin shpërndarë brenda pak orësh,” tha Meloni për mediat italiane në Nju Jork, përpara fjalimit në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së.
Ajo shtoi se qeveria italiane kishte propozuar që ndihmat e flotiljes t’i dorëzoheshin Qipros dhe Patriarkanës Latine të Jerusalemit.
Flotilja, që aktualisht përbëhet nga 51 anije, synon të thyejë bllokadën izraelite, e cila ka lejuar vetëm një sasi minimale ndihmash të hyjnë në Gaza.
Komisioneri i Lartë i OKB-së për të Drejtat e Njeriut ka deklaruar vazhdimisht se përhapja e urisë në Gaza është pasojë direkte e politikës së Izraelit për bllokimin e ndihmave humanitare.
Në gusht, një monitor global për urinë i mbështetur nga OKB shpalli zyrtarisht gjendjen e urisë në enklavë, duke e cilësuar atë si “të shkaktuar nga njeriu”.