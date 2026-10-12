Kryeparlamentari turk: Turqia duhet të forcojë frontin e brendshëm mes paqëndrueshmërisë rajonale

Turqia duhet ta forcojë frontin e saj të brendshëm mes intensifikimit të konkurrencës gjeopolitike në Lindjen e Mesme dhe rajonet përreth, tha të hënën kryetari i parlamentit, Numan Kurtulmus, duke iu referuar luftës së Izraelit në Gaza dhe asaj që ai e përshkroi si përpjekje të tij për të “destabilizuar” rajonin më të gjerë, transmeton Anadolu.
Duke folur në ceremoninë e hapjes së vitit akademik 2026-2027 në Universitetin e Gaziantepit, Kurtulmus tha se Turqia nuk mund të përballojë më të mbetet e preokupuar me problemet e saj të brendshme, ndërsa fuqitë globale dhe ushtritë e tyre po përqendrohen gjithnjë e më shumë në Ballkan, Kaukaz, Detin e Zi, Mesdheun Lindor dhe Lindjen e Mesme.
“Turqia nuk ka zgjidhje tjetër veçse të qëndrojë e palëkundur në këtë rajon”, tha ai, duke shtuar se zhvillimet rajonale e kanë bërë të domosdoshëm forcimin e frontit të brendshëm të vendit.
Kurtulmus tha se Izraeli, gjatë tri viteve të fundit, ka bërë përpjekje të jashtëzakonshme për të destabilizuar rajonin nën pretekstin e Gazës, duke ndjekur një qasje që, sipas tij, kërcënon të gjitha vendet e rajonit.
“Turqia nuk e ka më luksin të sakrifikojë qoftë edhe një fëmijë të vetëm të këtij vendi për shkak të terrorizmit. Turqia nuk e ka më luksin të shpenzojë qoftë edhe një qindarkë të vetme për luftën kundër terrorizmit”, tha ai.
Kurtulmus tha se problemi i terrorizmit, që zgjat prej gati 50 vjetësh, ka penguar zhvillimin e Turqisë, duke shkaktuar dhjetëra mijëra viktima, përfshirë mijëra ushtarë, si dhe duke sjellë një barrë ekonomike që, sipas vlerësimeve të tij, tejkalon 2 trilionë dollarë.
Ai tha se Turqia ka bashkuar udhëheqjen shtetërore dhe vullnetin e qytetarëve për ta trajtuar këtë çështje, duke shtuar se procesi aktual ka marrë hov falë konsensusit politik dhe ndryshimit të kushteve të brendshme dhe ndërkombëtare.
Kurtulmus përmendi kontributin e presidentit Recep Tayyip Erdogan, liderit të Partisë së Lëvizjes Nacionaliste (MHP), Devlet Bahceli, dhe partive të tjera politike, duke thënë se përpjekjet e tyre kanë ndihmuar në avancimin e procesit.
– Konsensusi parlamentar
Kurtulmus theksoi krijimin e Komisionit për Solidaritet Kombëtar, Vëllazëri dhe Demokraci, si dhe miratimin e mëvonshëm të legjislacionit, si hapa kyç në këtë proces.
Komisioni prej 50 anëtarësh mbajti 21 mbledhje dhe dëgjoi propozime nga grupet e shoqërisë civile në mbarë Turqinë.
Raporti i tij u miratua nga 47 deputetë, gjë që Kurtulmus e përshkroi si shembull të demokracisë deliberative.
Ai tha se një ligj i miratuar nga parlamenti më 10 gusht mori 467 vota, me mbështetjen e deputetëve të të gjitha partive politike, përveç njërës, duke e cilësuar rezultatin si një nivel të paprecedentë konsensusi në historinë republikane të Turqisë.
“Raporti ishte hapja e derës. Ndërsa ligji po e hap atë derë plotësisht”, tha ai.
Kurtulmus tha se procesi synon të krijojë jo vetëm një “Turqi pa terrorizëm”, por edhe një “rajon pa terrorizëm”, duke bërë thirrje për unitet dhe bashkëpunim për të çuar përpara paqen dhe zhvillimin.