Kryetari i parlamentit të Iranit: Trump mund të fillojë një luftë, por nuk mund ta kontrollojë fundin e saj

Kryetari i parlamentit të Iranit, Mohammad Bagher Ghalibaf, tha se presidenti amerikan, Donald Trump, “mund të jetë në gjendje të ndezë një luftë, por ai nuk e kontrollon se si përfundon ajo” dhe Teherani mbetet i hapur për negociata “vetëm nëse ato janë reale, jo të imponuara me forcë”, transmeton Anadolu.
“Ne jemi gati për negociata”, tha Ghalibaf në një intervistë me CNN të mërkurën vonë, duke shtuar se “Ne nuk besojmë se ky është lloji i dialogut që presidenti amerikan po kërkon”.
Ai akuzoi Washingtonin për minimin e diplomacisë me forcë, duke thënë se SHBA-të “bombarduan tryezën e negociatave dy ditë para raundit të gjashtë të bisedimeve me Iranin”.
Irani nuk do të hynte në bisedime pa përfitime të prekshme, tha Ghalibaf duke deklaruar se “Për sa kohë që interesat ekonomike të popullit iranian nuk janë të garantuara, nuk do të ketë negociata”. “Ne nuk e konsiderojmë diktatin si negociata”, shtoi ai.
Pasi paralajmëroi gjithashtu se bisedimet e zhvilluara nën presionin ushtarak vetëm sa do të përkeqësojnë tensionet, Ghalibaf tha “Negociatat nën hijen e luftës nxisin tensionet”.
“Nëse Trump dëshiron një Çmim Nobel për Paqen, ai duhet të distancohet nga luftëtarët dhe mbrojtja e të nënshtruarve përreth tij”, vazhdoi Ghalibaf.
Këto komente pasuan deklaratën e fundit të Trump se një “armadë masive” po lëvizte drejt Iranit dhe thirrjen e tij që Teherani të “ulej në tryezë” për negociata.
Zyrtarët iranianë u përgjigjën me paralajmërime për luftë dhe hakmarrje, ndërsa përsëritën se Teherani mbetet i hapur për bisedime vetëm mbi ato që i përshkruan si kushte të drejta dhe jo-shtrënguese.
Irani është tronditur nga valë protestash që nga 28 dhjetori në Pazarin e Madh të Teheranit për shkak të zhvlerësimit të ndjeshëm të rialit iranian dhe përkeqësimit të kushteve ekonomike. Demonstratat më vonë u përhapën në disa qytete.
Zyrtarët kanë akuzuar SHBA-në dhe Izraelin se mbështesin “trazirat e armatosura” për të krijuar një pretekst për ndërhyrje të huaj dhe paralajmëruan se çdo sulm i SHBA-së do të shkaktonte një përgjigje “të shpejtë dhe gjithëpërfshirëse”.