Kryqi i Kuq dhe Hamasi kërkojnë trupat e pengjeve izraelite në Shujayea

Kryqi i Kuq Ndërkombëtar dhe anëtarë të Hamasit po zhvillojnë kërkime në lagjen Shujayea të qytetit të Gazës për trupat e pengjeve izraelite që ende gjenden nën rrënoja. Sipas mediave ndërkombëtare, mbetjet e tetë pengjeve besohet se ndodhen në ndërtesat e shkatërruara gjatë luftimeve.
Kërkimet po zhvillohen në kuadër të një marrëveshjeje armëpushimi që parashikon dorëzimin e trupave të 28 pengjeve të vdekur në këmbim të lirimit të të burgosurve palestinezë. Deri më tani, janë dorëzuar 19 trupa, ndërsa procesi vijon me vështirësi për shkak të dëmeve të mëdha në zonë.
Kryqi i Kuq vepron si ndërmjetës neutral dhe ka theksuar se qëllimi i tij është të ndihmojë në kthimin e trupave tek familjet, duke respektuar parimet humanitare. /mesazhi