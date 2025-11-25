Kryqi i Kuq merr mbetjet mortore të një pengu izraelit nga Gaza

Izraeli ka njoftuar se grupet e armatosura palestineze i kanë dorëzuar Kryqit të Kuq mbetjet mortore të një pengu izraelit, të cilat po transportohen drejt forcave izraelite në Rripin e Gazës.
Ushtria izraelite tha se ende nuk është e qartë nëse trupi i përket njërit prej tre pengjeve të shpallur të vdekur në Gaza.
Dorëzimi i trupit është pjesë e planit të ndërmjetësuar nga SHBA për të avancuar drejt përfundimit të luftës, ndërsa një armëpushim i brishtë vazhdon, pavarësisht raporteve për sulme të vazhdueshme izraelite.
Grupet palestineze kanë kthyer deri tani 25 trupa pengjesh, ndërsa Izraeli ka dorëzuar 330 trupa palestinezësh. Hamasi thotë se nuk ka mundur të gjejë të gjitha mbetjet për shkak të rrënojave nga dy vitet e luftës.
Zyra e kryeministrit Benjamin Netanyahu e cilësoi vonesën në kthimin e tre trupave të mbetur si shkelje të armëpushimit. Ndërkohë, sipas autoriteteve në Gaza, Izraeli e ka shkelur armëpushimin të paktën 497 herë, duke vrarë më shumë se 300 civilë.
Izraeli vazhdon të kufizojë furnizimet me ushqim, ujë, karburant dhe ndihma mjekësore në enklavën e shkatërruar, ndonëse kjo ishte pjesë e marrëveshjes së armëpushimit. /mesazhi