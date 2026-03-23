Kthehen në Gaza përmes pikës kufitare Rafah, 28 pacientë palestinezë dhe shoqëruesit e tyre

Një grup prej 28 pacientësh palestinezë dhe shoqëruesit e tyre u kthyen në Gaza pasi përfunduan trajtimin në Egjipt dhe u transferuan në kompleksin mjekësor “Nasser” në Khan Younis në jug të Rripit të Gazës, raporton Anadolu.
Grupi hyri përmes pikës kufitare Rafah dhe u dërgua në spital për trajtim të vazhdueshëm dhe kontrolle mjekësore, ku u ribashkuan me familjet e tyre.
Të paktën 677 palestinezë janë vrarë dhe 1.813 janë plagosur në sulmet izraelite në të gjithë Rripin e Gazës që nga armëpushimi, tha Ministria e Shëndetësisë.
Lufta dyvjeçare e Izraelit ka vrarë më shumë se 72 mijë palestinezë dhe ka plagosur mbi 171 mijë që nga tetori 2023, së bashku me shkatërrimin e gjerë të rreth 90 për qind të infrastrukturës civile.