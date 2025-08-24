Kujdes, ChatGPT nuk është psikologu juaj! Ekspertët paralajmërojnë për rreziqet

Një studim i ri ka përshkruar rreziqet e përdorimit Inteligjencës Artificiale si ChatGPT për terapi.
I lançuar në nëntor të vitit 2022, baza e përdoruesve të ChatGPT është rritur ndjeshëm në muajt e fundit. Shifrat tregojnë se roboti i Inteligjencës Artificiale (AI) regjistroi rreth një milion përdorues javorë kur u lançua për herë të parë.
Pak më shumë se dy vjet më vonë, kjo bazë përdoruesish ka shpërthyer në një shifër të madhe rreth 400 milionë në javë, që nga shkurti i vitit 2025.
Gjithsesi, me qasjen ndaj kujdesit për shëndetin mendor që po ngushtohet teksa kostoja e jetesës rritet, gjithnjë e më shumë njerëz po i drejtohen teknologjisë për terapi. Sigurisht, robotët e inteligjencës artificiale si ChatGPT janë falas dhe mund të ofrojnë këshilla sipas kërkesës pa kufizimet e kohës dhe takimeve si një terapist në jetën reale.
Por një studim ka zbuluar tashmë disa rreziqe serioze kur bëhet fjalë për zëvendësimin e profesionistëve të shëndetit mendor me AI. Hulumtuesit nga Instituti Stanford për Inteligjencën Artificiale të Përqendruar te Njeriu, Universiteti Carnegie Mellon, Universiteti i Minesotës dhe Universiteti i Teksasit në Austin janë bërë të parët që vlerësojnë sistemet e inteligjencës artificiale kundrejt standardeve klinike për terapistët.
“Eksperimentet tona tregojnë se këto chatbot nuk janë zëvendësime të sigurta për terapistët”, tha Stevie Chancellor, profesoreshë asistente në Departamentin e Shkencave Kompjuterike dhe Inxhinierisë së Universitetit të Minesotës në Qytetet Binjake dhe bashkautore e studimit. “Ata nuk ofrojnë mbështetje terapeutike me cilësi të lartë, bazuar në atë që ne e dimë se është terapi e mirë.”
Duke përdorur biseda këshillimi aktuale, ekipi shqyrtoi përgjigjet e inteligjencës artificiale në skenarë realistë. Ajo që i shqetësoi studiuesit ishte se në rastet kur përdoruesit sinjalizonin shqetësim ose mendime vetëvrasëse në mënyrë jo të drejtpërdrejtë, LLM-të dhe të ashtuquajturit ‘therapy chatbots’ shpesh dështuan ta kuptonin krizën. Në vend që të jepnin ndihmë të përshtatshme për sigurinë, ato i trajtonin kërkesat si të zakonshme, duke ofruar informacione ose sugjerime që mund të lehtësonin vetëlëndimin, në vend që të ndërhynin me udhëzime të sigurta.
Studimi zbuloi gjithashtu se teksa terapistët e licencuar reaguan në mënyrë të përshtatshme rreth 93 përqind të kohës, robotët e inteligjencës artificiale performuan në mënyrë të përshtatshme më pak se 60 përqind, një kontrast i fortë.