Kujdes! Këto këshilla janë për tu zbatuar çdo ditë.

❤️Fal dashni sa fal mend, mend kan t’tanë! 🙂🙃

💌Rrituni së bashku.

Ndani me njëri-tjetrin qëllimet tuaja personale dhe profesionale. Jini të hapur për ndryshim.

💌Krijoni kujtime së bashku.

Planifikoni së bashku aktivitete ndryshe nga rutina juaj e përditshme, faluni së bashku.

💌Surprizoni njëri-tjetrin.

Dhurata të vogla, shkresa, mbrëmje ose udhëtime surprizë. Kështu tregoni që keni marrë pak kohë dhe mund për ta bërë të lumtur partnerin/en tuaj.

💌Shprehni mirënjohjen shpesh.

Vëreni në dijeni partnerin/en tuaj se sa mirë ju kanë bërë të ndiheni me fjalët ose veprimet e tyre dhe se sa të rëndësishëm janë për ju.

💌Mos neglizhoni prekjen fizike.

Puthjet, përqafimet, buzëqeshjet, mbajtja e duarve, të gjitha këto tregojnë prezencën tuaj të plotë.

💌Marrëdhëniet e shëndetshme janë burim lumturie dhe mirësie, ndaj investoni për to çdo ditë, dhe jo vetëm një ditë në vit!

Nga: Edlira Durmishaj