Kujdes kur konsumoni këtë erëz, mund t’ju shkaktojë probleme me mëlçinë

Shafrani i Indisë është një erëz e shijshme që përdoret në shumë lloje supash dhe çajrash, pjata me mish, madje edhe në kafe të modës, si të ashtuquajturat. I njohur edhe si “qumështi i artë”, është përdorur për mijëra vjet në Indi, Afrikën Perëndimore dhe Polinezi, dhe është gjithashtu pjesë e shumë ilaçeve tradicionale kineze për inflamacionin dhe problemet e enëve të gjakut.

Ndërsa kultura të ndryshme kanë gjetur mënyra për të shfrytëzuar përfitimet shëndetësore të kësaj erëze për shekuj me radhë, shafrani i Indisë ka hyrë relativisht kohët e fundit në kuzhinat e pjesës tjetër të botës. Dhe ndërsa shafrani i Indisë dhe suplementet e ndryshëm të bazuar në të njihen si përgjithësisht të sigurta, një raport i fundit pohon se kjo erëz mund të ketë efekte potencialisht të dëmshme në shëndetin e mëlçisë.

Përveç gatimit, shafrani i Indisë është përdorur tradicionalisht në kontekstet e shëndetit si një agjent anti-inflamator dhe besohet se ka veti antioksiduese, prandaj popullariteti i qumështit të artë latte dhe shtojcave ushqimore me bazë shafran i Indisë. Por përveç njollave të verdha në duar nga kjo erëz, nuk u fol shumë për ndonjë efekt tjetër negativ të marrjes së shafranit të Indisë deri vonë.

Në një studim shkencor të botuar më 22 tetor në American Journal of Medicine, studiuesit analizuan korrelacionin midis marrjes së shafranit të Indisë dhe rrezikut të dëmtimit të mëlçisë.

Shafrani i Indisë, për një lëkure të re dhe të përsosur

Sipas studimit, studiuesit gjetën gjithsej 16 raste të dëmtimit të mëlçisë të lidhur me shafranin e Indisë midis njerëzve që morën pjesë në studim nga 2011 deri në 2022. Shkalla e këtyre dëmtimeve raportohet se varionte nga mesatarja në të rënda, duke çuar në pesë shtrime në spital dhe madje një vdekje për shkak të dëmtimit akut të mëlçisë. Analizat e mëtejshme kimike konfirmuan se tre prej këtyre pacientëve konsumuan edhe shafran i Indisë në kombinim me piper të zi, një përbërës që shumë ekspertë këshillojnë ta kombinoni me shafranin e Indisë, sepse ndihmon trupin ta tresë atë në mënyrë më efikase.

Megjithëse gjetjet e këtij studimi mund të mos duken shumë përfundimtare, lidhja midis konsumit të shafranit të Indisë dhe një rreziku më të lartë të dëmtimit të mëlçisë nuk duhet të injorohet. Ky nuk është studimi i parë që zbulon një lidhje të tillë, shkruan abcnews.

Kishte dy raste të veçanta të të rriturve që kishin dëmtim të mëlçisë të shkaktuar nga trajtimi me shafran të Indisë, të përshkruara në vitin 2021 në International “Medical Case Reports Journal”. Në të njëjtin vit, në Toskanë u vunë re disa raste të tjera të dëmtimit të mëlçisë për shkak të konsumit të shafranit të Indisë.

Këto studime dhe raporte nuk duhet domosdoshmërisht të shkaktojnë ndonjë shqetësim apo alarm të menjëhershëm, pasi dëmtimi i mëlçisë si rezultat i drejtpërdrejtë i konsumit të shafranit të Indisë është ende shumë i rrallë. Megjithatë, nëse ju ose dikush që njihni përdor shpesh shafranin e Indisë në dietën ose suplementet e tyre, do të ishte e mençur të konsultoheni me një mjek ose dietolog përpara se të shtoni një lugë tjetër gjelle nga kjo erëz në kafe.