Kur autobusët nuk mbartin ushtarë, por libra dhe shpresë…

Biblioteka Udhëtuese, hapi i parë drejt rindërtimit të shpirtit të fëmijëve sirianë
Në qytetin Al-Qutayfah dhe në zonat rurale të Damaskut, një iniciativë e veçantë po ndryshon peizazhin e zymtë të pasluftës përmes projektit të Autobusit Kulturor të nisur në gusht të vitit 2025. Ky projekt, i cili aktualisht operon me dy autobusë të shndërruar në biblioteka lëvizëse, synon të sjellë librin dhe artin në zonat më të margjinalizuara të Sirisë, ku infrastruktura arsimore është shkatërruar pothuajse plotësisht.
Secili mjet mban rreth 1.200 libra dhe shoqërohet nga një ekip vullnetarësh të përbërë nga shkrimtarë, poetë dhe artistë, të cilët organizojnë aktivitete që ndërthurin argëtimin me edukimin. Filozofia pas kësaj nisme, e udhëhequr nga Mohammed Murad, bazohet në parimin e drejtësisë kulturore, duke argumentuar se kultura nuk duhet të jetë një privilegj i qyteteve të mëdha, por një e drejtë e aksesueshme për çdo fëmijë, pavarësisht vendndodhjes gjeografike.
Programi që ofrohet është i pasur dhe gjithëpërfshirës, duke përfshirë seanca interaktive leximi, tregime tradicionale, punëtori arti dhe konkurse edukative që u lejojnë fëmijëve të eksplorojnë lirisht talentet e tyre. Për mijëra fëmijë si Reem Al-Absi, ky autobus përfaqëson një strehë gëzimi dhe një mundësi të rrallë për të lexuar përralla në një mjedis ku bibliotekat mungojnë.
Përtej funksionit arsimor, kjo lëvizshmëri konsiderohet si një formë rezistence paqësore, apo siç e quan mësuesja Noura Al-Raslan, një “Rezistencë e Bardhë” që përdor ngjyrat dhe fjalët për të sfiduar heshtjen dhe traumën e luftës.
Projekti synon të kundërshtojë dekadat e centralizimit kulturor dhe censurës, duke promovuar një identitet të ri të bazuar te dija dhe rindërtimi shpirtëror. Deri më tani, më shumë se 8.000 fëmijë kanë përfituar nga ky shërbim thelbësor në provinca të ndryshme si Tartusi dhe Deir ez-Zori. Urgjenca e kësaj nisme nënvizohet nga shifrat alarmante të UNICEF-it, të cilat tregojnë se mijëra shkolla janë jashtë funksionit, duke lënë miliona fëmijë pa qasje në arsimin formal.
Autobusi Kulturor po shërben si një urë lidhëse me trashëgiminë e pasur të vendit, duke u mësuar fëmijëve zanate tradicionale dhe histori nën moton e ndërgjegjësimit dhe rindërtimit. Me plane për t’u zgjeruar në të 14 provincat e vendit, ky rrjet bibliotekash lëvizëse po kthen librat në duart e fëmijëve dhe po mbjell shpresë në çdo cep të territorit sirian./tesheshi