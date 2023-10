Kur është në pyetje i dobëti nuk ekzistojnë…

të drejtat e fëmijëve,

të drejtat e grave,

të drejtat e pleqëve,

të drejtat e kafshëve,

e drejta e jetesës,

e drejta e vendstrehimit,

e drejta mjeksore,

e drejta humanitare,

e drejta e lëvizjes së lirë,

e për të fortin as që ekzistojnë

sanksione e ligje ndërkombëtare,

ndalesa e armëve kimike,

ndalesa e atakimit të konvojëve civilë,

ndalesa e bombardimit të spitaleve dhe e kampeve!

Jo, kur është në pyetje i dobëti zhduken të gjitha organizatat që llomotisin rreth këtyre temave çdo ditë, avullohen aktivistët, çuditërisht nuk dëgjon më as për rrezikun e ndotjes globale e as për asgjë!

Ps: Kjo është gjendja e kafshëve në G a z a, a thua si është gjendja e fëmijëve atje?

Nga: Dr. Rijad Imeri