Kur imoraliteti në një ekran për sytë e një fëmije bëhet çështje shtetërore

Qeveria britanike u ndërpret të miturve aksesin në imazhe nudo në telefonat celularë
Qeveria britanike njoftoi sot se synon të nxjerrë ligje “sa më shpejt të jetë e mundur” për të ndaluar të miturit të marrin, dërgojnë ose shikojnë imazhe nudo, duke i konsideruar propozimet e Apple dhe Google, me të cilat ka negociuar për tre muaj, të pamjaftueshme.
“Është shënuar përparim, duke shënuar një hap të parë në përpjekjet tona për të trajtuar shfrytëzimin dhe abuzimin seksual të fëmijëve në internet. Megjithatë, ato nuk i përmbushin pritjet e qeverisë”, u shpjeguanë një njoftim për shtyp, ku u shtua se ambicia është të “miratohen ligjet më të rrepta në botë në lidhje me sigurinë në internet” për të miturit.
Sipas njoftimit, legjislacioni synon të krijojë mbrojtje direkt në nivelin e pajisjes, “duke përfshirë kamerën dhe aplikacionet e palëve të treta”.
Filtrat e zbulimit të lakuriqësisë duhet të aktivizohen si parazgjedhje në pajisjet dhe aplikacionet e përdorura nga personat nën 18 vjeç, pa pasur nevojë që prindërit të bëjnë ndryshime në cilësime.
Përveç kësaj, vetëm përdoruesit që janë në gjendje të vërtetojnë se janë të rritur “përmes një procesi efektiv të verifikimit të moshës” do të jenë në gjendje, sipas legjislacionit të shpallur, të marrin, shikojnë ose dërgojnë foto nudo.
“Duke pasur parasysh kompleksitetin e kësaj çështjeje, është thelbësore të merret koha e nevojshme për të formësuar siç duhet legjislacionin”, pranon qeveria, e cila deklaron se është gati të rishikojë domosdoshmërinë e tij “nëse kompanitë zbatojnë të njëjtat zgjidhje”.
“Ne ndajmë angazhimin e Mbretërisë së Bashkuar për të luftuar shfrytëzimin dhe abuzimin në internet dhe u kemi paraqitur planet tona zyrtarëve britanikë për të mbrojtur më mirë fëmijët”, tha një zëdhënës i Apple.
“Ne jemi plotësisht të përkushtuar për të vazhduar bashkëpunimin tonë me ekspertë, ligjvënës, zhvillues aplikacionesh dhe prodhues pajisjesh për të mbrojtur fëmijët, duke ruajtur privatësinë dhe aksesin në informacion”, tha një zëdhënës i Google.
Fondacioni Internet Watch, i cili lufton shfrytëzimin seksual të fëmijëve në internet, thotë se ka regjistruar “më shumë raporte për torturë seksuale (shantazh duke përdorur foto dhe video private) që përfshijnë fëmijë në gjashtë muaj sesa në të gjithë vitin 2025”. /tesheshi