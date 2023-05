Kur mund të barazohen çmimet e veturave të vogla elektrike dhe ato me benzinë?

Kinezët kanë hasur tashmë në çmime më të ulëta të disa modeleve të veturave të vogla elektrike në krahasim me ekuivalentët e tyre të benzinës.

Pra, kryesisht ato me benzinë, sepse motorët me naftë në veturat e vogla janë të rrallë dhe do të jenë gjithnjë e më të rrallë.

Për veturat më të mëdha si SUV dhe kamionçina, barazimi i çmimeve pritet të bëhet më vonë, ndoshta në dekadën e ardhshme.

Pritet që shitjet globale të automjeteve elektrike këtë vit të rriten me 35 për qind krahasuar me një vit më parë, në gjithsej 14 milionë, njoftoi ky organizëm ndërkombëtar me seli në Paris.

Ajo do të përbëjë 18 për qind të tregut të makinave të reja të pasagjerëve, nga vetëm 4 për qind në 2020.